12月4日頃から冬型の気圧配置となり、北日本日本海側・北陸では、まとまった雪になるとみられます。また、12月7日頃にかけて、全国的な低温傾向となるでしょう。なお、12月中頃には寒さはいったん緩みそうです。関東から西日本にかけては、高気圧に覆われる機会が多く、顕著な少雨となる可能性があります。空気の乾燥が予想され、林野火災などに注意が必要です。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、例年と同様にくもりや雪（または雨）の日が多いとみられます。なお、12月6日から12月12日頃にかけては、冬型の気圧配置となることが多く、例年よりもくもりや雪（または雨）の日が多いでしょう。北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月29日から12月5日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。12月6日から12月12日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。12月13日から26日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年より多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道で「ほぼ平年並み」で、東北では「平年並みか多い」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、例年と同様にくもりや雨（または雪）の日が多いでしょう。なお、12月6日から12月12日頃にかけては、冬型の気圧配置となることが多く、例年よりもくもりや雨（または雪）の日が多いでしょう。関東甲信・東海では、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。この先1か月について、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月29日から12月5日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年並みか高い」でしょう。東海は「平年並み」の見込みです。12月6日から12月12日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より低い」でしょう。12月13日から26日頃にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年より多い」でしょう。関東甲信・東海では逆に「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか少ない」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「ほぼ平年並み」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、11月29日から12月5日頃と12月13日から12月26日頃にかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、くもりや雨（または雪）の日が少ない見込みです。高気圧に覆われる機会が多いでしょう。この先1か月について、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月29日から12月5日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」の見込みです。12月6日から12月12日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より低い」でしょう。12月13日から26日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年より多い」見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、12月5日頃にかけて、高気圧に覆われる機会が多いでしょう。例年と比較して、くもりや雨の日が少ない見込みです。その後12月26日頃にかけては、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月29日から12月5日頃にかけての気温は、奄美で「平年並みか高い」でしょう。沖縄では「平年より高い」見込みです。12月6日から12月12日頃にかけての気温は、奄美で「平年より低い」でしょう。沖縄では「平年並みか低い」見込みです。12月13日から26日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美で「平年より多い」でしょう。沖縄では「平年並みか多い」見込みです。

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

11/29→12/28

札幌5.0℃→0.8℃

青森7.7℃→3.0℃

仙台11.3℃→6.9℃

【東日本】

11/29→12/28

新潟 11.6℃→7.1℃

東京 14.4℃→10.8℃

名古屋14.7℃→10.2℃

【西日本】

11/29→12/28

大阪 15.3℃→10.8℃

広島 15.0℃→10.9℃

高知 17.1℃→13.2℃

福岡 15.5℃→11.4℃

鹿児島18.2℃→14.2℃

【奄美・沖縄】

11/29→12/28

名瀬21.8℃→18.6℃

那覇23.5℃→20.5℃

■1か月予報（11月29日から12月28日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 30%・30%・40%

東日本: 40%・30%・30%

西日本: 40%・40%・20%

奄美・沖縄:30%・30%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:10%・30%・60%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:10%・30%・60%

東日本（太平洋側）:70%・20%・10%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:70%・20%・10%

奄美・沖縄 : 50%・30%・20%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:10%・20%・70%

西日本（日本海側）:10%・30%・60%

西日本（太平洋側）:10%・20%・70%

奄美・沖縄 : 20%・40%・40%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）