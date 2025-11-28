ダンスボーカルグループ・DA PUMPのSHINOBUとして芸能界で活躍していた宮良忍さん。いまは地元・小浜島で民宿業を営んでいます。元メンバーのISSAさんなど、現在も交流するなど良好な関係。それでも、後ろ髪をひかれることなく、キャリアを変えた真相を聞きました。

芸能活動中も小浜島がずっと根っこにあった

── 1997年、DA PUMPの「SHINOBU」としてデビューし、1998年から5年連続で紅白歌合戦に出場した宮良忍さん。地元・小浜島が舞台のNHKの朝の連続ドラマ小説『ちゅらさん』与那原誠役を想像する方も多いのではないでしょうか。宮良さんは16歳で小浜島を出て沖縄アクターズスクールに入学、デビュー後すぐに大人気を博しました。そもそも芸能界に入るきっかけはなんだったのですか？

宮良さん：中学1年生のとき、チャゲ＆飛鳥さんに憧れて「自分も武道館の舞台に立つ」と、心に決めました。DA PUMPが順調に売れ、デビュー翌年には武道館コンサート。20歳前後でふつうではできない経験をさせてもらい、いいものを食べたり、あちこち連れて行ってもらったり、調子に乗っていた時期がありましたね。僕も人間なので（笑）。

仕事だけでなく、遊びにも忙しくて「37時間寝ない事件」というのがありました。千葉マリンスタジアムのライブを終えて、打ち上げに参加、その後ダンサーの先輩に呼ばれて熱海の白浜まで遊びに行って、都内に戻ったのは朝の8時。1時間だけ休んで、そこから写真集の撮影というスケジュールの1日を送った日のことです。実家は民宿を営んでいたのですが、全国からファンがたくさん訪れ、聖地のようになっていました。

── すごい人気だったのを覚えています。2006年の引退後、すぐ民宿を継ぐことを考えたのでしょうか。

宮良さん：しばらくは、東京の沖縄料理屋さんなどで三線ライブをしていたのですが、2011年ころに「民宿を継ごう」と真剣に考え始めました。というのも、実家の民宿が休業がちになってきたからです。うちはもともと母が民宿を切り盛りしていたんですよ。でも、僕が上京する1か月前に母が亡くなり、父や再婚相手の方が引き継いだものの、以前のようにはいかないことが増えてきました。これは、そろそろ自分が引き継ぐタイミングだな、と思ったんです。

── 民宿経営は、芸能活動からの大きなキャリアチェンジになりますね。

宮良さん：実家が民宿だったのもあり、僕のなかでは民宿経営は自然な流れなんです。いまでも覚えているんですが、じつは20歳前後に受けたある雑誌のインタビューで「40歳を超えたら小浜島に戻って、民宿を継いで、船の上で三線弾いて歌っている」と発言していて。ある意味、有言実行したことになります。芸能活動で忙しい時期でさえ、少しでも休みがあればすぐ地元に戻りましたし、小浜島がずっと僕の根っこにありました。

「亡き母に呼ばれた気が」民宿を継ぐと決意

── 人気絶頂期に、現在の姿を思い描いていたというのは驚きです。小浜島で民宿を経営すると最終的に決意するまで、宮良さんに影響を与えたのは？

宮良さん：いちばんの決め手になったのは「亡くなった母に呼ばれているかも」という感覚でした。うちは、母が民宿経営を担っていました。母はめちゃくちゃ働きましたし、僕の夢をいちばん理解し、応援してくれました。

僕が小学生のころ、母が竹富町婦人大会に出場して賞をもらった新聞記事がいまでも残っています。「いずれ私の子どもたちも島を離れるときもあるでしょう。 遠く離れて思うのは、やはり故郷の自然に恵まれた島々であり、古くから伝わる文化であり、島人（しまんちゅ）の素朴な人情なのではないでしょうか。 またいつかは帰るんだ。僕の故郷はあそこなんだ。僕という人間の根っこの部分はあそこにあるんだと。この島々で生まれたことに誇りを持って生きていってほしいです」という部分は、大人になったいまでも、母からの大切なメッセージとして受けとめています。

── お母さまの言葉は温かいですね。

宮良さん：小浜島は、現在も伝統行事を大切にしており、人情に厚く、人とのつながりを大切にする島です。東京にいたときも、島の文化や温かさをよく思い出し、母の言葉に何度も励まされました。小浜島に帰った直後は、長く島を離れていたので、島の行事などわからない部分もありましたが、まわりに教えてもらい、やっていくことができました。

ふり返ると、DA PUMP時代からまわりに「忍は帰れるところがあっていいなぁ」と、よく言われていたんです。そのときは実感がわかなかったのですが、帰る故郷があるということがどんなに素晴らしいことか、島に戻ってよくわかりました。故郷に戻るのは「負け」と考える人がいるかもしれませんが、僕の経験では決してそんなことはありません。

いまはリピーターで予約の大半が埋まるまでに

── 大好きな故郷。しかし、民宿を継ぐうえで苦労はありませんでしたか？

宮良さん：幼少期から両親の仕事を見ていたので、だいたいの流れは把握していたため、自分だけでもなんとかなる、という自信はありました。2012年に経営を引き継ぎ、初期は作業を手伝ってくれる人に来てもらったりもしました。

建物自体も大幅なリフォームはとくに必要なく、そのまま営業を続けられる状態でしたので、それほど大変ではありませんでした。東京から来た友人たちを案内することも、以前からしていたことではあったので、観光のアテンド方法も頭に入っていたんです。

── お客さんを呼ぶ工夫は？

宮良さん：当時はまだSNSがあまり使われていなかったので、アメーバブログで広報活動をしました。ありがたいことに東京で過ごした時代に出会った友人や知人がたくさん訪れてくれて、早い段階で経営が軌道に乗りました。元の事務所関係者、プロデューサーのm.c.A・Tさん、ライブスタッフ、スタイリスト、ヘアメイクなど、多くの方々が何度も来てくださり、いまはリピーターで予約の大半が埋まっています。

── 東京時代の人間関係がしっかり続いているのですね。

宮良さん： みなさんに来ていただけるのはDA PUMPの活動のおかげであり、本当にありがたいです。むしろ、東京にいたときよりも、現在のほうが多くの人たちに会えています。「忍のところに遊びに行こう」という感覚でみなさん来てくれるからです。この間も、いっちゃん（DA PUMP のISSAさん）が来てくれました。彼とはいまでも家族ぐるみで仲よくしています。

民宿を継いでいまでは13年目を迎える宮良さん。10周年の節目には自身が理想とする船を新調するため、クラウドファンディングで資金を調達。3900万円以上が集まり、話題にもなりました。現在も新調した船にお客さんを乗せながら、故郷の美しい自然を堪能してもらえるよう、民宿経営に勤しんでいます。

