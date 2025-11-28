「見えちゃいそう…」“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、危うい足組みSHOTに視線釘付け！【PHOTO】

i-dleのミヨンが、妖艶な雰囲気でファンを魅了した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、黒のミニドレスを着用したミヨンの姿が収められている。大きく開いた胸元からは美しい鎖骨ラインと華奢な肩がのぞき、視線を奪う。

また、ミニ丈のドレスで脚を組んだ危うげなポーズの写真では、優雅さの中に漂う妖艶なムードが際立ち、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは、「見えちゃいそう…」「ジュエリーにも負けない美しさ」「感嘆しか出ない」「言葉にならないほどキレイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンは11月3日に2ndミニアルバム『MY, Lover』をリリースした。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。