にわかには、信じがたい。なんと、味の観点からいうと「酒は、蕎麦と相性が悪い」…なのに、待ち時間が至福に変わってしまう「意外すぎる要素」

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

前回、日本酒は、和食と合わせると健康的に楽しめることをご紹介しましたが、今回は、日本酒と「合う」とはどういうことか、食べ物との関係から探っていきたいと思います。

日本酒の基本的な役割

先だっての記事では、日本酒を健康的に楽しむために「合う料理」をご紹介しましたが、そもそも日本酒と「合う」とはどういうことなのでしょうか。

日本酒は、どんな料理にもよく合うことから、昔から食中酒として親しまれてきました。私が若かった頃は、料理との相性が話題になることはほとんどありませんでしたよ。でも、実際には 組み合わせによって料理の魅力がより引き立ち、日本酒の味わいにも奥行きが生まれます。

（村田祥氏）

この言葉は、かつて菊正宗酒造記念館名誉館長を務めた村田祥氏のものです。村田氏は酒造りの現場から味覚の研究など多様な部門を経験し、「和食の普及」にも力を注いだ方です。

食中酒とは、食事とともに味わうことを前提としたお酒のこと。最近では、酒販店でも「食中酒」とうたったタグをよく見かけるようになりました。たとえば「飲み飽きせず、料理を引き立てる日本酒こそが本流」といったキャッチコピーは、その考え方を的確に表しています。

生理学的観点から「おいしさ」を研究している甲子園大学の伏木亨特任教授は、次のように言います。

食べ物や飲み物の味は舌や軟口蓋に存在する味蕾というレセプター（受容体）で感じますが、舌の上に広がっているうま味のレセプターは舌の奥のほうにより多く分布しているので、舌の奥で味わうほうが、より強く感じます。うま味後味（後述）もそうです。

（伏木亨 特任教授）

料理の余韻を上品に消していく

最近、日本酒の世界でも「マリアージュ」という言葉が盛んに聞かれるようになりました。マリアージュとは飲み物と料理がマッチするという意味で、特にワインの世界では、料理との組み合わせが大切とされてきました。

ワインの場合は、ソースなどにも工夫を凝らした特別な料理と特別なワインを掛け合わせることで単独では出てこなかった新しい味わいが生まれます。ソムリエは、多種類のワインから最も合うものを選んでマリアージュを演出します。

一方、日本酒の場合は、うちはこれ一本っていう居酒屋もあります。1種類の銘柄ですべての料理を食べさせているわけです。日本酒は基本、どの料理にも合うと思います。この『合う』というのは、料理の味わいを邪魔しないで、その料理の余韻を上品に消していくことに徹するという意味です。

次の料理の味を活かすために舌を洗う役割もします。この関係が伝統的な日本酒の マリアージュであり、日本酒と料理のいちばんの特徴だと考えています。

（伏木亨 特任教授）

先に紹介した村田祥氏の言葉と重なります。日本酒が「最高の食中酒」といわれる所以です。

お互い邪魔しない関係

日本酒の種類ごとに合う料理のポイントですが、例えば、ラベルなどの説明に「果実や花のような、甘い澄んだ香り」「軽快で、さわやかな味」などとある、華やかな香りのある吟醸酒なら、ヒラメの刺身、鯛の酒蒸しなど、吟醸酒の持つ繊細な味や香りを邪魔しない薄味の淡泊な料理が合いますが、その範囲は広くありません。

それに対して、やや淡麗な本醸造酒は、飲み飽きない、すっきりと調和のとれたコクのある味ですので、どんな料理にも合って、燗、冷や、冷酒と幅広く楽しめますが、冷やよりぬる燗のほうが、さらに料理との相性の幅は広がります。

『最新 日本酒の科学』では、日本酒の様々なタイプの特徴ごとに、合う料理の例を挙げておりますので、ぜひ参考になさってみてください。

さて、日本酒と合う料理といって思いつくものの一つに、「蕎麦」がありますが、その相性はどんなものでしょうか。

蕎麦と「灘の生一本」

「ご新規さん、来店！ ざる1枚。お燗付きでお願いします」

蕎麦屋に入ると、注文を受けたこんなやりとりが聞こえます。客は「蕎麦前」といって、蕎麦が出てくるまでの待ち時間に一杯飲むのです。

蕎麦前は江戸時代半ばにさかのぼります。当時、蕎麦は「挽きたて、打ちたて、茹でたて」が当たり前でしたから、その待ち時間に1合程度飲むのです。お酒を飲み終えたら締めに蕎麦をたぐり、長居しないで切り上げる。それが“粋”とされました。

当時、江戸の町に入ってくる日本酒の半分は「下り酒」と呼ばれた関西からのお酒でした。内陸の伊丹（兵庫県伊丹市）を追い抜き、船の輸送に有利だった灘五郷のお酒*が幕末には7割を占めるようになり、「灘の生（き） 一本」と評判になりました。

灘五郷および近隣地区の酒造技術者の組織「灘酒研究会」による『酒の用語集』によれば、「灘の生一本」は最も優秀な清酒を表す語として古くから使われていたそうです。酒の男性的な風味が、生一本という語感と酒を好んだ江戸の人たちの気性が合い、「灘の生一本」という言葉が知れ渡ったということです。もともとは、灘で生まれた生粋の混じりけ のない酒（原酒）という表現が妥当のようです。

酒税法改正に伴い1940年に清酒の成分規格が設定され、市販酒は原酒を加水して規格調整したうえで出荷されるようになりました。現在では 「生一本」というと、「単一の製造場のみで醸造した純米酒であること」が名乗れる条件と国税庁が定義しています。「灘の生一本」といえば、「五郷の単一の……」となります。

もともとは、江戸期のこうした背景があっての言葉です。生一本は、火入れをしていない生酒（なまざけ） という意味ではありません。

蕎麦屋に日本酒はつきものですが、相性がいいのでしょうか。

「酒の肴として、蕎麦と日本酒の組み合わせがおいしさを引き立たせるわけではありません。（蕎麦のような）ヒモ状のデンプンは日本酒と味に関しての相性はよくありません」

（村田祥氏）

蕎麦屋の肴は、もちろん日本酒と合います。だし巻き卵、板わさ、焼き海苔、蕎麦味……、昔から親しまれてきた定番です。

「（日本酒と蕎麦は相性がいいように感じるのは、）蕎麦も強い香りをもっていないので、お互い邪魔し合わないから風味がよく感じられるのでしょう」

（伏木亨 特任教授）

じつは、口の中で感じる味だと思っていたものが、匂いによって「おいしい」と感じられるものがかなりあるといいます。蕎麦と日本酒の香りが、ちょうどよいバランスなために、お互いの風味を高めて、おいしく感じるのだといえましょう。

＊

蕎麦との相性に限らず、香りや匂いもおいしさを左右する重要な要素と言えます。続いては、日本酒と香り、そして香りと密接な関係にある温度についての解説をお届けします。お酒好きの人の永遠のテーマ（!?）「燗酒か冷酒か」についても取り上げます。

