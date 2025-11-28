中国・北京で生まれ育ち、1990年に来日した料理研究家のウー・ウェンさんは、「物事を複雑にせず、シンプルにすることが快適な暮らしの秘訣」と語ります。今回は、ウーさんの著書『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』から一部を抜粋し、ウーさんが実践している日々の工夫や考え方を紹介します。

子供の前に立ってはだめ。後ろにいて、彼らの見る方向を一緒に見なさい。北京の母に教わったこと。

子供たちがまだ幼いころ、ふたりを北京の実家に連れていったときの話です。

彼らは当然、家の中を走りまわったり、ものを散らかしたり。私は「危ないから走っちゃだめ」「そっちへ行かないの。おじいちゃんの大事なものがいっぱいあるんだから、壊したら大変でしょう」と制してばかりいたようです。

そんな様子を見て母がある日、目に涙を浮かべて私に言いました。

「なんで子供たちに『だめ』しか言わないんですか。思い出してください。ママがあなたに『だめ』って言ったことがありますか」。

「だめ」と言われたことがなかった

確かに私は母から「だめ」と言われたことがありません。どんなことでも、母は私のやりたいようにさせてくれた。進路にしても何にしても母が意見を言うことはなくて、全部、私の望み通りに自由にさせてくれました。北京への里帰りのときに母はこうも言いました。

「子供の前に立って、『こっちに来なさい』と引っ張ったり、『そっちはだめ』と制したりするのは簡単です。でも、親が立つのはそこじゃない。子供の後ろに立つんですよ。後ろに立って、子供が何をしたいのか、どこへ行きたいのか、彼らの見ている方向を一緒に見る。そして、うまく行くように応援するだけでいい。それが親の務めです」



子供の教育というのは、母のこの言葉に尽きる気がするのです。

以来、私も「だめ」と言わなくなりました。「友達をうちに連れてきてもいい？」と言われれば「どうぞどうぞ」。いつ何人来てもおやつやごはんを出せるように、いつも用意していました。

子どもたちの進路

進路についても私は口出しをせず、子供たちが行きたいという学校へ行かせました。

娘は中学進学のときにいきなり、カトリック系の名門女子校へ行きたいと言ったんです。びっくりですよ。どうしましょう。

親子で面接を受けるのですが、父親は亡くなり、母親は外国人です。私は受験の世界のこと、なんにも知らないから困りました。

それで家族みたいに親しくさせていただいている方に、その家のお子さんが名門学校を出ているから、ドアの開け閉めから何から面接の心得を教えていただき、おまけにスーツまで買っていただいて面接に臨んだのです。

もう、必死にやるしかない

面接官が3人いて、まわりはみんな、お父さんとお母さんと子供の3人連れ。うちだけが母娘ふたりです。娘もすごく心細かったと思う。質問じたいは「どうしてこの学校を選んだのですか」という素朴なものでしたが、私はなんだか涙が一気に溢れ出て。

「この子は去年の今頃、父親を亡くしたんです。私は外国人ですが、娘をどうしても立派な人間に育てたいんです。この学校は女性を自立させるための学校と聞きました。自分の力は小さいですから、学校に力を借りたいのです。いろいろなことを学校に教えていただきたいんです」。涙が止まらないまま、気がつくと必死に話していました。

親は子供の未来を奪うわけにはいかない。子供が行きたい学校があるなら、もう、必死にやるしかない――。そんな気持ちだったと思います。

娘も息子も、幸い本人が望む学校へ進むことができました。友達もたくさんできて、社会人になった今もうちに遊びに来てくれます。人の輪の中にいる子供を見るのは、親としていちばんうれしいことです。

