料理家ウー・ウェンさんが『徹子の部屋』に登場。家ではユニクロ、仕事着はコムデギャルソン一筋。その理由は…「ワードローブがシンプルだと、余計なものが増えなくていい」
中国・北京で生まれ育ち、1990年に来日した料理研究家のウー・ウェンさんは、「物事を複雑にせず、シンプルにすることが快適な暮らしの秘訣」と語ります。今回は、ウーさんの著書『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』から一部を抜粋し、ウーさんが実践している日々の工夫や考え方を紹介します。
【写真】ウー・ウェンさん「仕事に出るときはコムデギャルソン。個性的でどこかシックな雰囲気が好き」
ユニクロが好き
着るものは、はっきり決めています。
「中のお洋服」、つまり家の中で着るのは、ユニクロのスウェット地のロングワンピース。丈夫なコットンで着心地がよく、動きやすくて、デザインがシンプル。そしてお安い。
ユニクロが好きですよ。シーズンごとに1枚2000円以下のワンピースを色違いで2〜3枚新調します。
家の中ではリラックスしたいし、台所仕事や家事をするから動きやすさが大事。なのでＭサイズでいいところを、Ｌサイズを買ってゆったりと着ています。
「中のお洋服」はパジャマも兼ねている
毎日、仕事を終えて家に帰ると、このユニクロのワンピースに着替えます。夕食作りで服に油が飛んだりすれば、違う色のワンピースに着替えて、そのまま寝ます。
そう、この「中のお洋服」はパジャマも兼ねているんです。
『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』（著：ウー・ウェン／大和書房）
朝起きたらパジャマのままで掃除をして、汗をかいたパジャマは洗濯機へ。シャワーを浴びてからすぐに出かけないときは、また違うスウェットワンピースに着替えます。「外のお洋服」に着替えるまでは、いつも家の中ではスウェットワンピース姿です。
毎日着て洗って……ヘビーユーズもいいところでしょう。だから「中のお洋服」とはワンシーズンでサヨナラ。次のシーズンにまたユニクロで新しいものを買う、この繰り返しです。
お客様がいらっしゃる日は秘密兵器を
お客様がいらっしゃる日も、このワンピース姿のときもあります。
動きやすいし、だいたいみなさん、ウーが何を着ているかなんて見ていないですから。みなさんがうちに来て見るのは、「わぁ、おいしそう！」って、お皿の中だけなんですから。
ただし秘密兵器がありまして、そのときは、このワンピースの上にエプロンをするのです。リネンで、シンプルなデザインのロング丈の大好きなエプロン。フランス製で、旅行に行ったら必ず買って帰るお気に入り。
同型の色違いをたくさん持っていて、きれいな色のエプロンをつけるだけでおもてなしスタイル完了です。
これ全部、同じ形のエプロンです。フランスらしいきれいな色でしょう？（写真：『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』より）
「外のお洋服」はコムデギャルソン
「外のお洋服」、つまり仕事着も、迷いません。昔からずっとコムデギャルソン一筋。
これには理由があります。日本に来た30年前には、私が着られる服がなかったのです。身長167センチで、背丈から選べば服のサイズは13号。でも身幅で選べば7号がフィットします。このアンバランスさに加え、私は手足が長くて13号でも足りないぐらい。海外ブランドならサイズ的には合うものもありますが、イタリアブランドなどの洋服はおっぱいの大きい人ならかっこよく着られるけれど……私にはどうも馴染みません。
そこでたどり着いたのがコムデギャルソンです。このブランドの服は女性らしさを意識していないし、30年前にはわざと袖の長いデザインを作ったりもしていた。黒や白が好きなので、モノトーンの服が多い点も私にちょうどいい。こうした理由から「外のお洋服」はコムデギャルソン一択になりました。流行に左右されないデザインなので、30年前、20年前の服をいまだに着ていて、「可愛いですね」と褒めていただいたりもします。
衣類は増える一方で収納に困っているという話をよく聞きます。でも、私のようにワードローブがシンプルだと、何を着ようかとコーディネートに悩むこともないし、余計なものが増えなくていいのです。
※本稿は、『本当に大事なことはほんの少し~料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』（大和書房）の一部を再編集したものです。