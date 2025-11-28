¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¡£¼Â¶·ÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤Ë¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡ª¡×È¯¸À¤Î¿¿Áê¤ò¤¤¯¤È¡Ä
¡Ö°²ÌÓ¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÏ¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤½¤Î´Ø·¸¼ÔÃ£¤ò¸½ÌòÅö»þ¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¹¾ÌÌ¹°Ìé¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÀ¸ÃÂ40¼þÇ¯¡£¼î¶Ì¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹¾ÌÌ¹°Ìé¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù
¸áÁ°Ãæ¤«¤é°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿
1990Ç¯12·î23Æü¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Áõ¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢1³¬¼«Í³ÀÊ¤Ï²¡¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¿Í¡¹¤¬¹õ¤¤ÇÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
µ³¼ê¤ÎÉðË¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤ò¤¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÍÇÏµÇ°¤«¤é16Ç¯¤¬²á¤®¤è¤¦¤È¤¹¤ë2016Ç¯¤Î½©¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤ÎÆü¡¢µþÅÔ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë±Ø¤È¤«¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¡¢Ãæ»³¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Å°Ìë¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤ÎÎó¤¬200¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
Éð¤¬¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï°ÂÅÄµÇ°°ÊÍè2ÅÙ¤á¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë6Ãå¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×11Ãå¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇÔÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¥°¥ê¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤À¤È¡£ÊÊ¤Î¤¢¤ë¤à¤º¤«¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¶°ø¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÎÄ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤È¤ÍÇÏµÇ°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¼çÀï¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ°úÂà¤·¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÏÉã¡ÊÉðË®É§¡Ë¤ÎÖý¼Ë¤Î¥ª¡¼¥¹¥ß¥·¥ã¥À¥¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¡Ö¥ª¥°¥ê¤Ë¾è¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤«¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¾¡¤Ä¤È¤Ê¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â°ÂÅÄµÇ°¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤À¤á¤Ç¤â¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤òÀäÂÐ¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÉð¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤À¡£¾è¤ë¤Î¤¬¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤À¤«¤é¤À¡£
ºÇ½ªÅª¤ÊÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï17Ëü7779¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤³¤ÎÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°ÅöÆü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸á¸å3»þ¤Ë¤Ï17Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤ÀµÒ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡££Ê£Ò£ÁÊÝ°Â´ë²è²Ý¤Î¿¦°÷¤Ï¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼ýÍÆ¿Í¿ô¤ò¤«¤ë¤¯Ä¶¤¨¡¢·Ù»¡¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Æþ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µÒ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö³«¤±¤í¡ª¡¡³«¤±¤í¡ª¡×¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçº®»¨¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤·ÇÏ·ô¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡£
ºÇ½ªÅª¤ÊÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï17Ëü7779¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õÁ°Àä¸å¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ·Ñ¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆÃÈÖÂÖÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤ä°æºêæû¸ÞÏº¤«¤é°ÛÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£Éé¤±¤¿¤é¤·¤ó¤È¤·¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¼Â¶·¤¹¤ëÂçÀîÏÂÉ§¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍÇÏµÇ°¤ò´Þ¤á¤Æ8ÅÙ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¼Â¶·¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀî¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¶¥ÇÏÃ´Åö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤µ¤ó¤ä°æºê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤«¤é¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤È»´ÇÔ¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎäÀÅ¤Ê¿Í¤Î¸«Êý¤Ç¤·¤¿¡×
ÂçÀî¼«¿È¤â¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÇÏ·ô¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÂÎÄ´¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿
Á°Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤ÏÇ¯´Ö¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¥ÇÏ¿Íµ¤¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î½©¤Ï¶ìÇº¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë3Ï¢ÇÔ¤È2ÅÙ¤ÎÂçÇÔ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥ª¥°¥ê¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÇÏ¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÏ¼ç¤Î¶áÆ£½ÓÅµ¤ÏÍÇÏµÇ°½ÐÁö¤ò·è¤á¤¿¡£Ä´¶µ»Õ¤ÎÀ¥¸Í¸ýÊÙ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤À¤«¤é¡¢¡ØÍÇÏ¤Ë¤À¤¹¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÌëÃæ¤Ë¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿²ó¤â¶¼Ç÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ª¥°¥ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¥¸Í¸ý¤ÏÉüÄ´¤Î¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢¶¯¤¤¶¥ÁöÇÏ¤Ç¤â¿´Çï¿ô¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë30²ó¤ò¤¤ë¤°¤é¤¤¤À¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï22¤«¤é23²ó¤È¤¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸Î¾ã¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ËÉáÄÌ¤ÎÇÏ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¤È¤¤Î¿´Â¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖµÙ¤ß¤¢¤±¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤ÏµÞ»Å¾å¤²¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¶ÚÆù¤È¤«¤ËÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿´Çï¿ô¤âÉáÄÌ¤ÎÇÏ¤È¤ª¤Ê¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤À¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Â¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤è¡£¤½¤ì¤¬2²ó»È¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤âÁ°¤Î¥ª¥°¥ê¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Ä´¶µ¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
½©¤Î2Àï¤ÏÁýÂôËöÉ×¤¬¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÏÉðË¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÅÄµÇ°¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤ÈÀ¥¸Í¸ý¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖË¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤È·è¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÁýÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ï°¤¤¤È¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤ÎÆÇ¤À¤Ã¤¿¡×
ÍÇÏµÇ°¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¤ÏÉð¤¬µ³¾è¤·¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Éð¤¬¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤ÎÁû¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÂÎÄ´¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿´Â¡¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢Èè¤ì¤â¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢2ÅÙ¤Î»´ÇÔ¤ÇÀ¥¸Í¸ý¤â¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤¤ÎÃû¸õ¤â¤Ç¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¸«¼é¤ë¿Í¡¹
¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤ë¿·´§Ä®¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤ÏÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¤ÇÍÇÏµÇ°¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³ô¼°²ñ¼ÒÍ¥½Ù¤Î¼ÒÄ¹¡¦Â¼ÅÄÈËÕé¡Ê¡ÖÈË¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ïµì»úÂÎ¡Ë¡ÊÂ¼ÅÄËÒ¾ì¡Ë¤¬²¿ÅÙ¤âÌ¾¸Å²°¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÇÏ¼ç¤Îº´¶¶¸Þ½½Íº¤È¸ò¾Ä¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÁÈ¤á¤¿Âç·¿¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤Ê¤Î¤À¡£¤Þ¤¿Éé¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¼ÅÄ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤À¤¤¤ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤ËÍÇÏµÇ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÏÍ¥½Ù¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹âÀ¥ÎÉ¼ù¡Ê¹âÀ¥ËÒ¾ì¡Ë¤È¹ÓÌÚÀµÇî¡Ê¥¢¥é¥¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ë¡¢½÷À¿¦°÷¤Î3Ì¾¤¬±þ±ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹âÀ¥¤é¤ÏÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¶¥ÇÏ¾ì»öÌ³½ê¤Çµö²Ä¾Ú¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë²£ÃÇËë¤òÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¾ì½ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÀ¥¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç·ö²Þ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£½çÈÖ¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¡¢¤ª¤ì¤é¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¤·¤«¤·¡¢·ö²Þ¤·¤¿Áê¼ê¤â¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Â÷¤µ¤ì¤¿Ëë¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö90Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤Ëµ±¤±¡ª¡¡¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¹æ¡×
¹âÀ¥¤é¤¬Ä¥¤Ã¤¿²£ÃÇËë¤Ë¤Ï¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Ï48Ëç¤Î²£ÃÇËë¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á20Ëç¤¬¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò±þ±ç¤¹¤ëËë¤À¤Ã¤¿¡£
»°ÀÐÄ®¤Î°ðÍÕËÒ¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î°ðÍÕÍµ¼£¤ÈÉã¤ÎÉÔÆàÃË¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Íµ¼£¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬Éé¤±¤ë¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç5²ó¹Ô¤Ã¤ÆÁ´ÇÔ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â°úÂà¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ï¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÉ¾²Á¤ÎÄã¤µ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤±¤Ð¤Þ¤¿Éé¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢Èô¹Ôµ¡¤â¥Û¥Æ¥ë¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤ÎÀé·Ã¤Ï½Ð»º¤Î¤¿¤á¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¶¥ÇÏ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ±ï¤À¤Ã¤¿Àé·Ã¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥ë¥Ó¡¼¤ò¸«³Ø¤·¤Ë°ðÍÕËÒ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍµ¼£¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤À¡£Àé·Ã¤Ï¼Â²È¤Ç±¿Ì¿¤ÎÇÏ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤ª¤¤¿
¸á¸å2»þ45Ê¬¡£½ÐÁöÇÏ¤¬¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Î©¿í¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄ«¤«¤é¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ´°÷¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥±Û´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¥ª¥°¥ê¤ÎÇØÃæ¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÉðË¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë21ºÐ¤Îµ³¼ê¤Ë¡¢55ºÐ¤ÎÖýÌ³°÷¡¢ÃÓ¹¾ÉÒÏº¤¬¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤³¤È¤Ð¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ËÜÇÏ¾ìÆþ¾ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥¿¡¼¥Õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¤È¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤ª¤¤¿¡£Ä«¤«¤é¡¢¤¤¤äÁ°¤ÎÆü¤«¤éÂÔ¤Á¤Ä¤Å¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×4Ãå¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤¡¢¤Ä¤®¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¶½Ê³¤·¤¿¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥¤¬µ³¼ê¤Î²¬Éô¹¬Íº¤ò¿¶¤êÍî¤È¤·¤ÆÊüÇÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£È¾¼þ¤Û¤É¤·¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢»©·î¾Þ¤ÈÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤ÎÌ¾ÇÏ¤â¤Þ¤¿ÍÇÏµÇ°¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï5.5ÇÜ¡£Á°Ç¯¤Î¥¤¥Ê¥ê¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤Å¤¤¤ÆÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¼ÆÅÄÀ¯¿Í¤¬¾è¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¡Ê3.3ÇÜ¡Ë¡¢¹â¾¾µÜÇÕ°ÊÍè1Ç¯5¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²ÏÆâÍÎ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¡Ê4.2ÇÜ¡Ë¡¢²£»³Åµ¹°¤òÇØ¤Ë»°´§¥ì¡¼¥¹¤Ç3¡¢2¡¢3Ãå¤Î¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê4.7ÇÜ¡Ë¤Ë¤Ä¤Å¤¯4ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
Í½ÁÛ»æ¤Î°õ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃ±¾¡¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÈÃ±¾¡¡É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉðË¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤Ë
¸á¸å3»þ25Ê¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥²¡¼¥È¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÀîÏÂÉ§¤Ï¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥²¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇÏ¾ì¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æâ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³°¤á¤òµ¤Ê¬¤è¤¯Áö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ï¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
Éð¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤ë¡£
È´·²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀè¹Ô½¸ÃÄ¤Î³°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£ÉðË¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¥²¡¼¥È¤¬³«¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢½ÐÃÙ¤ì¤ë¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ý¥ó¤È¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¨¤²¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¥¯¥ì¥Î¥ó¤¬½ÐÃÙ¤ì¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤âÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥í¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤À¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡×
ÊõÄÍµÇ°¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÇË¤Ã¤¿¥ª¥µ¥¤¥Á¥¸¥ç¡¼¥¸¤òÀèÆ¬¤Ë1¼þ¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÙ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÈÂç´¿À¼¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢ÀÅ¤«¤Ë³°¤ò¤È¤ª¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤è¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤Æ¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸«¤¨¤ëÇÏ¤Ï¤¼¤ó¤Ö¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Î®¤ì¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°¤±¤¿¤éÁá¤á¤ËÆ°¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÇÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
Éð¤Î¹Í¤¨¤È¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÆ°¤¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¹ç¤¤¡¢2¼þ¤á¤Î3¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÁ°¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¾¡¤Ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î¤È¤¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ
Ä¾Àþ¡£Æâ¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¡¢³°¤«¤é¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×ÀèÆ¬¡ª¡¡¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×ÀèÆ¬¡ª¡×
¼Â¶·ÀÊ¤ÇÂçÀîÏÂÉ§¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬ÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤ÎÀ¼¤ò½¦¤¦¡£
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡ª¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡ª¡×
¸åÇ¯¡¢ÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤Ë¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡ª¡×¤Î¿¿Áê¤ò¤¤¯¤È¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ÂçÀîÏÂÉ§¤Ë³°¤«¤é¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¿°Õ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤¬2Ãå¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
À¥¸Í¸ýÊÙ¤Ï¥´¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é´°Á´¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ÎÌ¼¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï³Þ¾¾»þÂå¤ÎÇÏ¼ç¡¢¾®·ª¹§°ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶áÆ£½ÓÅµ¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤«µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¥¸Í¸ý¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î¤È¤¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤Ê¤¢¡£¤½¤Î¤¢¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¤â2²ó¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥ª¥°¥ê¤ÎºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¶·ã¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¿·´§Ä®¤«¤é±þ±ç¤Ë¤¤¿¹âÀ¥ÎÉ¼ù¤Ï¡¢¶Ã¤´¶Æ°¤·¤ÆÀ¼¤ò¤À¤¹Í¾Íµ¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¶¤Þ¤ß¤í¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¹ÓÌÚÀµÇî¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤¢¤È¤Î¤³¤È¤Ï»×¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ý¼è¤ê¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ðÍÕËÒ¾ì¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ÈÆ±»þ¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤Áá¤µ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ã°å»Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¹æË¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ðÍÕ²È¤ÏÅÜÞ¹¤Î½Ë¾¡²ñ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÅÏÃ¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÌÄ¤ê¡¢½Ë¤¤¤Î°ì¾£ÉÓ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤¬¼¡¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇÏ¼ç¤Î¶áÆ£½ÓÅµ¤«¤é¤âÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ðÍÕ¤¯¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¶áÆ£¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£À¸»º¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤É½¾´¼°¤Ç¡¢Íµ¼£¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®·ª¹§°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£