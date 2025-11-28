2025年のゴールデン・グラブ賞の表彰式が27日に開催。阪神・佐藤輝明選手が、昨年までの変化などについて語りました。

佐藤選手は昨季、23失策を記録。25年度からチームを束ねることとなった藤川球児監督のもと、昨年オフには秋季キャンプにも参加し、毎日特守を行うなど守備の鍛錬を重ねてきました。これが功を奏した今季は、失策数も6に激減。守備のスペシャリストが選ばれるゴールデン・グラブ賞にも選出となりました。

受賞について佐藤選手は「練習して積み重ねてきたことが表れたのと、大山(悠輔)さんによく助けられたので感謝したいです」とコメント。これまで送球でのエラーとなることが多かった佐藤選手は、この苦手を克服するとともに、一塁手として多くの送球をしっかり受け止めてきた大山選手に感謝しました。

コメントの最後には「しっかり、守備中心の野球でまたリーグ優勝できるように。そしてまたここに戻ってこられるように頑張りたいと思います」と意気込み。

最多7選手での選出となった阪神の選手たちも、この佐藤選手の言葉にうなずき、意気込んだような表情をのぞかせました。