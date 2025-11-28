大切な人やものを失ったとき、人は喪失感を抱くものです。高齢者専門の精神科医として、多くの患者やその家族と向き合ってきた和田秀樹先生は、「喪失は誰もが避けては通れないものであり、喪失感を抱く状況は、人生が長くなればなるだけ増えるもの」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』から抜粋し、実際の相談事例とともに、さまざまな喪失感とどう向き合い、どう乗り越えていくかの具体的なヒントをご紹介します。

【書影】あなたの喪失感や不安をやわらげ、前向きな気づきを与える処方箋のような一冊。和田秀樹『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』

心の支えにしてきた推しのスキャンダルと突然の引退

会社勤めで定年目前。若い頃に結婚しましたが性格の不一致ですぐに破綻し、以降、結婚には懲り懲りで独り身です。趣味もなく、淡々とした日々を送っていた私にとって、唯一のいきがいが「推し活」でした。ある女性アイドルのファンになってからは、コンサートや舞台、イベントに足を運び、地方にも遠征しました。

笑顔に癒やされ、次第にアイドルだけではなくドラマなどにも活躍の場を拡げるようになった彼女の一生懸命さに励まされ、また推し活仲間との交流で「また明日からがんばろう」と思えた日々。まさに心の支えでした。

ところが先日、彼女が既婚俳優との不倫を週刊誌にスクープされ、出演作は降板、所属事務所との契約も打ち切られ、あっという間に事実上の引退状態に。

「裏切られた」と感じる一方で、「これまで応援してきた時間もお金も、全部無駄だったのか」「もうこんなに夢中になれる存在は現れないだろう」という虚しさでいっぱいです。

心にぽっかり穴が空いたようで、何をしても楽しくありません。今後、何を目標に日々を過ごせばいいのか、自分でもわからなくなっています。 （60代前半・男性）

費やしたお金も時間も、無駄ではありません

応援してきた推しのスキャンダル、突然の引退――特にその存在がいきがいや人生の希望だった場合、ショックを受けるのは当然です。

心理学では、アイドルの応援などに代表される推し活は、擬似的な対人関係（パラソーシャル・リレーションシップ）と考えます。実際に相手と交流しているわけではないのに、深い愛着を感じる現象です。もっともいまは、ＳＮＳなどで直に交流もできますから、距離感はさらに近くなっているのかもしれません。いずれにしても推しの笑顔や言葉、パフォーマンスは、日々のモチベーションになっていたことでしょう。

そのため、突然のスキャンダルや引退は、まぎれもなく「大切な存在を失った喪失体験」のように感じられます。

でも、あなたが費やした時間もお金も、決して無駄ではありません。

無理に許そう、忘れようとはしなくていい

その時々のステージで、胸が高鳴り、明日への活力を得たのは事実じゃないですか。「もうこんなに夢中になれる存在は現れないだろう」とまで思える瞬間をくれた彼女に費やした時間は、間違いなく尊い、かけがえのないものでした。

だからこそ、喪失のあとに、ぽっかりと穴が空いたような気持ちになるのは当然のこと。すぐには立ち直れないこともあるでしょう。



（写真提供：Photo AC）

まず、無理に許そう、忘れようとはしなくていいです。「もうどうでもいい」などと強がると、かえって未練が残ります。むしろ、ショックを受けている自分を認めて、気持ちを整理する時間は必要だと思います。

今回の一連の事件への想いを紙に書いたり、友人に話したり。ファン同士のコミュニティで気持ちを共有することでも、気持ちが整理されやすくなります。

ゆっくり自分の気持ちと向き合って

そしてある程度の心の整理ができたら、早めに別の推しを見つけることをすすめたいですね。

いまは「もうこんなに夢中になれる存在は現れないだろう」と思うかもしれませんが、それは、これまで心の中が彼女でいっぱいだったからです。気持ちを整理していくうちに余白ができて、時間が経つとまた違う魅力的な存在に出会えることもあります。

推しを探すぞ！ と意気込む必要はないけれど、応援できるような存在がいないか、日頃から意識してみませんか。

最初は気が乗らなくても、少しずつでも「楽しい」と思えるものを増やしていくことが大切です。

いつか「あのときは全力で推してたなぁ」と笑って振り返る日がきます。それまでは、ゆっくり自分の気持ちと向き合いながら、新しい楽しみを見つけていってください。

※本稿は、『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。