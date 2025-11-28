2025年11月28日放送、NHK『あさイチ』のプレミアムトークに岡山天音さんが登場。放送中の夜ドラ『ひらやすみ』での撮影秘話や撮影現場で大切にしていることなどを語ります。そこで、岡山さんが『ひらやすみ』に込めた思いや、お芝居への思いを語った2025年10月31日のインタビューを再配信します。*****独特の存在感と高い演技力で作品ごとに違った顔を見せる俳優の岡山天音さん。放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では生真面目で面倒くさいけれど情熱的な戯作者・恋川春町役が話題になった。11月3日からは、岡山さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）がスタートする。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。岡山さん演じるヒロトは29歳の元俳優。春町役から一変して、マイペースでのんびりとした空気を醸し出す自由人の役だ。岡山さんに作品への思いや俳優生活について聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 油原聡子、撮影：本社・武田裕介）

感情を成仏させられる

＜2009年、ドラマ『中学生日記』に出演し15歳でデビュー。話題作への出演を重ね、2017年に朝ドラ『ひよっこ』で演じた漫画家の卵役が注目を集めた。出演した作品では唯一無二の個性を発揮する俳優だ＞

俳優の仕事の楽しさはいろいろな人と出会うこと。俳優はおもしろい人が多いんですよ。毎日違うことをしているし、場所も違えば出会う人も違う。仕事もお芝居だけではなくて番組宣伝や舞台挨拶、取材を受ける機会もあります。

お芝居は、自分の中の感情を成仏させられると感じる時があるんです。ポジティブな経験でもネガティブな経験でも演じている役柄と接続する瞬間があって。人生では嬉しいことも悲しいことも起こるし、いろんな思いに苛まれるけれど、自分が経験した感情をアウトプットできる場所があることはすごくいいことだと思っています。



ただ、俳優の仕事を続けてこられたのは、ほかにできることがなかったから。子どものころはやめたかったけれど、ほかに行く場所もない。でも、僕は普通の仕事は向いていないだろうと自分でも思っていたし、できる仕事は限られているタイプだというのは母親も感じていたと思います。

何かこれが「転機になった！」というのはなくて、お芝居のワークショップとか、人との出会いを積み重ねて、徐々に「俳優の仕事も向いているのかな」と思えるようになりました。

漫画原作では「実在感」を大事に

＜漫画好きで知られる岡山さんは、漫画原作の実写化の経験も豊富だ。映画『キングダム』シリーズでの尾平をはじめ、個性的なキャラクターも多く演じてきたが、『ひらやすみ』のヒロトは、どこにでもいそうな雰囲気の青年だ＞

漫画原作の実写化にはこれまでも参加してきました。実写になると、実際にアリだと思えるかどうかの「リアリティライン」がよりハッキリします。人物造形の外側を漫画のキャラクターのようにすると、「実在感」が薄れてしまう。



『ひらやすみ』のセリフは基本的に原作を踏襲していますが、文字や言葉は同じでもどういうニュアンスで伝えるのか。そこは監督と都度話し合ってきました。

漫画のキャラクターがセリフを言うことと、肉体を持った俳優がセリフを言うことは意味合いも印象も違うし、対極に感じられることもありうる。

ヒロトはいそうでいない

ただ、漫画ごとにリアリティラインは違う。漫画原作の映画『キングダム』のシリーズに出演しましたが、キングダムはひらやすみよりももう少し漫画っぽさがあってもよい作品でした。

『ひらやすみ』のヒロトは俳優の仕事をあきらめて、毎日をのんびり過ごしています。恋人もいないし、定職もない。それでも不安に思わず、楽しく生きています。ヒロトは「いそうでいない」絶妙なラインの人物。『ひらやすみ』という作品全体が現実とファンタジーをハイブリッドしたような雰囲気もあります。

キャラクターはリアルですが、「平屋をおばあちゃんから譲ってもらって、親戚の女の子と一緒に住む」という設定はありそうでなさそう。だからこそ、生身の人間がヒロトを演じることで、確かに呼吸をして生きている人として画面に映るので、より作品を身近に感じてもらえると思っています。

未知のジャンルに挑戦したい

＜来春のNHKドラマ『片想い』に主演の芦田愛菜の相手役としての出演が決まっている。演じる役の振り幅は大きいものの、「現実にいそう」と思わせる存在感と演技力は圧倒的。主演でも脇役でも光る俳優だけに今後の活躍も期待される＞

これからは、不確定要素があるようなまだやったことのない未知のジャンルに挑戦したいんです。それが何なのかはまだわかりません。でも、自分が触れたことのない領域にぜひ参加したい。何でもやってみないとわからないですから。



そもそも芝居なのかもわかりません。もしかしたら、俳優の仕事じゃないかもしれない。何でもいいんです。



新しいところにタッチし続けられる存在でありたいし、エキサイティングでスリリングな企画をやるときに「呼んでみたい」と思われるような人間でありたいです。