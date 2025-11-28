政府が来年の通常国会に提出を検討する、デジタル行政推進法改正案の概要が判明した。

政府が保有する膨大な行政データを、民間企業などが利活用できるようにする。ビッグデータを活用した先進的なサービスの創出や、人工知能（ＡＩ）開発などを後押しする狙いがある。

デジタル庁が司令塔役となって推進する。同庁が、利活用に関する指針を策定し、民間事業者は、指針に基づいて計画を作成する。同庁が認定すれば、政府保有の行政データを活用することが可能となる。大学や研究機関などによる活用も可能とする方針だ。

行政データと民間が持つ情報を組み合わせることで、これまでにない新たなサービスを作り出すほか、人手が不足する業種での省人化、効率化につなげたい考えだ。

具体例として、法務省が管理する地番や国土地理院が持つ地図などのデータを想定する。自動車メーカーなどが、保有する全地球測位システム（ＧＰＳ）のデータなどと組み合わせ、自動運転車両やドローンの運行管理システムの開発を視野に入れる。

農業分野では、国が持つ収穫量調査データを活用し、民間の人工衛星画像と組み合わせることで精度の高い生育予測や収穫量予測を目指す。国の防災情報システム上にある空撮写真を利用した防災アプリの開発なども想定している。

行政データの民間利用を巡っては、個人情報の取り扱いや知的財産の侵害などの懸念もある。指針には、データの安全管理の方法や、悪質な利用を防ぐためのルールを明記する。認定に際しては、データを持つ各府省庁や個人情報保護委員会などと事前調整し、データ利用が法的に適切かどうか、慎重に審査を進める考えだ。

欧州などでは、政府が保有する行政データの民間による利活用の取り組みが先行している。政府は欧州の先行事例を参考にしつつ、行政データを活用できる環境を早期に構築したい考えだ。