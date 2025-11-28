きょうは北陸や北日本を中心に大気の状態が不安定となるでしょう。強まる雨や落雷、突風、ひょうにご注意ください。関東から西は晴れ間が戻りますが、北風が冷たい一日になりそうです。19℃まで上がる東京も、午後は北風が冷たくなっていきます。西日本を中心に黄砂が予想されるため、見通しの悪化などにご注意ください。

前線が通過して、関東から西は晴れ間が戻るでしょう。空気の乾燥が進みそうです。北陸や北日本の日本海側は雨が降りやすく、雷を伴って雨脚の強まる所もありそうです。北海道や東北北部は夜になると雪に変わる見込みです。全国的に北よりの風が強く、北日本では荒れた天気になるでしょう。ふぶく所もありそうです。

日中の気温はきのうより低い所が多く、西日本や東海、北陸で15℃前後と、北風が冷たい一日になるでしょう。東京は19℃まで上がりますが、暖かいのは束の間で、午後は冷たい北風が強まっていきます。服装選びにお気をつけください。札幌は10℃予想でも、日中は気温がどんどん下がっていく見込みです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :10℃ 釧路 :10℃

青森 :11℃ 盛岡 :10℃

仙台 :14℃ 新潟 :13℃

長野 :12℃ 金沢 :14℃

名古屋:15℃ 東京 :19℃

大阪 :16℃ 岡山 :15℃

広島 :16℃ 松江 :14℃

高知 :17℃ 福岡 :14℃

鹿児島:17℃ 那覇 :22℃

週末は晴れる所が多く、日中は平年を上回る陽気になる所もあるでしょう。来週の中ごろまではこの時季らしい陽気でも、後半には強い寒気が流れ込んできて、一気に真冬並みの寒さになりそうです。水曜日ごろから北日本を中心に荒れた天気となり、大雪となるおそれもあります。今後の情報にご注意ください。