¡¡¥¢¥µ¥¤¥¥Ã¥º¤Ç¤Ï½µËö¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÐÍË¡¦ÌÚÍË¤Î¸á¸å6»þÈ¾¡Á8»þÈ¾¤È½µ2²ó¡¢ÉÂ±¡ÉßÃÏÆâ¤Î¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÊ¿ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºàÆü¤Ë¤Ï¥ê¥º¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Äã³ØÇ¯¤«¤é¹â³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤Î¹Ë°ú¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥È¥óÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥ì¡¼¤È¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÌó1»þ´Ö¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ðÁÃÅª¤ÊÂÎÎÏ¡¦ÁöÎÏ¤òÊ¿Æü¤ÎÌë´ÖÎý½¬¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤À¡£
¡ÖÁö¤ëÎÌ¤âÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÂÎÎÏºî¤ê¤â¡¢¥ê¥ì¡¼¤ä¹Ë°ú¤¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ë¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÉ½·ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÌî¸ý¹§Ç·²ð¤µ¤ó¡£¤½¤¦¸ì¤ë²£¤Ç¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹©É×¤ÎÄó°Æ¤ò¥³¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥µ¥¤¥¥Ã¥º¤Ç¤ÏÇ¯´Ö·×²èÉ½¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯²½´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·×²è¤Ï1Ç¯¤ò5¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÊ¬¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¤´¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯²ÝÂê¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð½©¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à²þ³×¡¦½¤Àµ´ü´Ö¡×¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ï¡ÖÎÌ¤è¤ê¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë´ü´Ö¡×¡¢Á´ÆüËÜ³ØÆ¸Âç²ñ¤Î¸©Í½Áª¤¬¶á¤Å¤¯½ÕÀè¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¾úÀ®´ü´Ö¡×¡Ä¡Ä¡£Äã³ØÇ¯¤«¤é¹â³ØÇ¯¤Þ¤Ç¡¢³Æ¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡ÉÂ±¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏºòÇ¯´°À®¤·¤¿²°Æâ±¿Æ°¾ì¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊ¿ÆüÎý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï25¥á¡¼¥È¥ë¡ß40¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìî¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êá¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÎý½¬¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¥á¥Ë¥å¡¼¸å¤Ë4Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢10Ê¬´Ö¡¢¥é¥ó¥À¥¦¥ó¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤ÆÅê¤²¹ç¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¡¢Îý½¬ÎÌ¤âÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö°µÅÝÅª¤ËÊá¤ë²ó¿ô¡¦Åê¤²¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¸úÎ¨¤Î°¤¤Æ°¤¤ä»ÑÀª¤â¶ºÀµ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂÀï¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ÈÄ¶¸úÎ¨¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ1ÂÐ1¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ß¤Þ¤Ã¤ÆÅê¤²¹ç¤¦Êý¤¬µÕ¤ËÆ°¤¤¬»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼õ¤±¼ê¤¬¡Ö¤¢¡¼Åê¤²¤í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³Ý¤±À¼¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¼«È¯Åª¤Ë»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡ÈÄ¶¸úÎ¨¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ê¤é¤Ð2¡¢3¤«·î¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅê¤²¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò10Ê¬¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿ÆüÎý½¬¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìî¸ý´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½µËö¤Î»î¹ç¤ÇÁöÎÝ¤ä¼éÈ÷¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢Íâ½µ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢1½µ´Ö¤¿¤Ä¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÊ¿Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë»î¹ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ²±¤ä´¶³Ð¤¬Á¯ÌÀ¤Ê¤¦¤Á¤Ë1¤Ä1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Ê¿ÆüÎý½¬¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÅ´¤ÏÇ®¤¤¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡È¼¡¤³¤½¤Ï¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½¤Àµ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊÀÐ°æ°¦»Ò / Aiko Ishii¡Ë