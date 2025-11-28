“現役高校生”奥村桃夏、今春グラビアデビュー＆圧倒的なビジュアルで“快進撃” 父はバスプロの奥村和正氏
今春のグラビアデビューから一気に注目を集めている現役高校生の奥村桃夏（17）が、最新デジタル写真集『◇桃色最強伝説◇』（◇＝ハート）を27日に配信する。ピュアな存在感で早くも期待の新星として話題を集める奥村が、今回の作品でさらに“最強”の魅力を見せつけた。
【写真】ビキニ姿でスッと長い手足とハリ感たっぷりの素肌を披露した奥村桃夏
今作は令和っ子の彼女を、あえて平成時代を想起させるちょっぴりレトロなシチュエーションで撮影。圧倒的なビジュアル、スッと長い手足とハリ感たっぷりの素肌、時折やんちゃっぽさを感じる笑顔など、どこを切り取っても“神ってる”魅力を余すことなく収録。時代にとらわれずとも最強であることを証明する作品に仕上がった。
奥村は、2008年8月27日生まれ。京都府出身。身長160センチ。今年3月に『週刊ヤングマガジン』でグラビアデビュー。ラーメンチェーン『天下一品』のCMキャラクターに就任。父はバスプロの奥村和正氏。
