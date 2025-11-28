２６日深夜放送の「日本テレビ系人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！」（水曜・午後１１時５９分）に、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサー、元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。今後の方向性への悩みを打ち明けた中川に、村重がまじめなダメ出しとアドバイスと送った。

番組では「恋バナはファッションばかり話題にされるんですけど、アナウンススキルも認めていただきたい」という中川アナの悩みを取り上げた。

「情報番組のキャスターとかにもあこがれている」と話した中川アナに、ＮＨＫ時代、スポーツ中継での服装で怒られていたことが指摘された。五輪中継で「金メダルをとれたらいいなと思って、ゴールドのインターを着ていたら、裸に見えるって言われて」という。

これを聞いた村重は「服装のことがよく（ニュースに）載ってるんですが、それは戦略だったりするんですか？」と質問。すると、中川アナは、カリブ海のプエルトリコに住んでいたことがあり「ラテン気質なので、結構ボディーラインが出る服とか自然に好きなんですよ」と返答。グラビアも話題となったが、「私の中で１個ポリシーがあって、一応、谷間はＮＧ。元ＮＨＫってこともあるので」と告白した。

一方、村重は「私はおっぱいが大きくきれいなので、出してナンボって感じです」と話したが、この日、デコルテ全開のチューブトップ姿の中川アナには「露出はちょっと控えた方がいいんじゃないかと。イメージがついちゃうから」とダメ出し。

その理由について「私もテレビに出る時に衣装で話が入ってこなくなるの嫌だから、あまり派手な服とか着ないようにしてて。オープニングとかで衣装いじられて、自分の話が出来ないのがすごく嫌なんですよ」とまじめな表情で話すと、中川アナは「あ〜！」と納得していた。