今日28日の朝は低気圧や前線の影響で、北〜東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴った強い雨が観測されています。昼頃にかけては日本海側を中心に急に強まる雨や落雷、突風、雹などに注意が必要です。

北〜東日本は午前中に非常に不安定 落雷・突風・雹の恐れ

今日28日は、低気圧や前線が北日本付近を通過している影響で、今朝は北海道〜近畿を中心に雨雲がかかっています。特に北陸や東北の日本海側、北海道東部には活発な雨雲がかかり、落雷も観測されています。





今日の昼頃までは北〜東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、雷雲がかかりやすくなるでしょう。落雷による停電や火災、竜巻などの突風被害が出る恐れがあります。雹が降る恐れもあるため注意が必要です。

午後は次第に冬型へ 北日本は強い風や雪に注意

今日28日の午後は低気圧や前線が本州の東へ進み、日本付近は次第に西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。北日本は西よりの風が強まり、場所によっては警報級の暴風となる可能性があります。



今日予想される最大瞬間風速は北海道で35メートル、東北で30メートルとなっています。強い風による交通機関の乱れなどに十分ご注意ください。



また、上空の寒気が強まるため、北日本の日本海側では夕方以降、雨が雪に変わり、山沿いを中心に降り方が強まる所もあるでしょう。北海道では平地でも積雪のエリアが広がる可能性があります。車の運転などは十分ご注意ください。