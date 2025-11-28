毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。あさって11月30日（日）の放送回で、あるメンバーが座布団を十枚獲得し豪華賞品を受け取ることになる。座布団十枚達成は、2024年12月22日放送回の三遊亭小遊三以来、約1年ぶりとなる。

先週11月23日（日）の放送では、大喜利の冒頭に司会の春風亭昇太から「私、実際に見ましたが、座布団十枚たまると、本当に素晴らしい豪華な賞品が待っていますから、頑張ってください」とメンバーを激励するも、林家たい平から「は〜い」というやる気のない返事が。

しかし、そのたい平が面白い回答をして座布団を獲得すると、十枚まであと一枚を示す「白いリーチ座布団」が登場し会場がどっと沸く。3問目の「我慢しながら一言」というお題に対して、春風亭一之輔に続いて、たい平が“我慢できずに”昇太の悪口を言ってしまい座布団を三枚持っていかれてしまったところで放送が終了した。

現在の座布団の獲得枚数は、たい平と立川晴の輔が六枚ずつ、小遊三が四枚、一之輔と桂宮治が三枚ずつ、三遊亭好楽が一枚となっている。果たして、面白い回答を重ねて座布団十枚を達成するのはどのメンバー？豪華賞品とは一体何か？