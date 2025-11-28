¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ Âè11ÃÆ¡×SP¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¶å 2¿Í¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¡×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¤Ë»³ÅÄÍµµ® ºäËÜ¶åÌò¤Ë»³ËÜ¹Ì»Ë
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á9»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¡£
2015Ç¯¤ÎÂè1ÃÆÊüÁ÷¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¼êË¡¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÈÖ¤ÎÂè11ÃÆ¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¶å 2¿Í¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È¡¢¿²¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯Æ¯¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¤µ¤ó¤Þ¡£2¿Í¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¤ò´°Á´¥É¥é¥Þ²½¡£¤µ¤ó¤Þ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄÍµµ®¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³ËÜ¹Ì»Ë¡£
1985Ç¯8·î12Æü¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¡×¡£¾èµÒ¾è°÷¹ç¤ï¤»¤Æ524Ì¾¡£¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦ºäËÜ¤µ¤ó¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¼þÊÕ¤â¹²¤¿¤À¤·¤¯¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×
¼Â¤Ï¤µ¤ó¤Þ¡¢Âçºå¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤Ë18»þ12Ê¬È¯¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£¤¢¤Î»þ¤µ¤ó¤Þ¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦ºäËÜ¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê±¿Ì¿¤È¤Ï¡©1985Ç¯¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢´°Á´¥É¥é¥Þ²½¡£
¤µ¤ó¤ÞËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÌÊÌ©¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥É¥é¥Þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Èà¤é¤Î´Ö¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡È±¿Ì¿¤ÎÀÜÅÀ¡É¤¬º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë2¿Í¤ÎÊª¸ì¤È¤Ï¡©
¢£»³ÅÄÍµµ® ¥³¥á¥ó¥È
¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤òµ¼»÷ÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±é¤¸¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µã¤±¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤â¾Ð¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»ö¤Ê¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ËÜ¹Ì»Ë ¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤ÎÃæ¤ÎºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÊý¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤óÌò¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¶å¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢°Â¿´¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£²áµîÊüÁ÷¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤È½Ð±éÇÐÍ¥
¡°ìÅÙ¤À¤±·Ý¿Í¤ò¼¤á¶î¤±Íî¤Á¤·¤¿»þÂå¡Ê2015¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡Ä¿ûÅÄ¾Úö¡¡Èà½÷Ìò¡Ä¿·ÀîÍ¥°¦¡Û
¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¸ì¤ë°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¹â¹»À¸»þÂå¡Ê2017¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡ÄËÌÂ¼¾¢³¤¡¡¹â¹»¶µ»ÕÌò¡Ä¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡Û
£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î°ìÈÖÄ¹¤¤°ìÆü ¡ÁÎ¥º§È¯É½¤ÎÆü¡Á¡Ê2018¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡ÄºØÆ£¹©¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤ÖÌò¡Ä¹äÎÏºÌ²ê¡Û
¤¤µ¤ó¤Þ¤¬µã¤¤¤¿Æü¡Á»Õ¾¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÊÌ¤ì¡Á¡Ê2019¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡ÄÀ®ÅÄÎ¿¡¡»Õ¾¢Ìò¡Ä¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Û
¥¾Ð´é¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Æ»¡ÁÉã¿ÆÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Á¡Ê2020¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡Ä°ÂÅÄ¸²¡¡Â©»ÒÌò¡Äº´Æ£¾¡Íø¡¡IMALUÌò¡Ä°ª¤ï¤«¤Ê¡Û
¦¤ª¤¸¤¤¤Î¾Ð´é¡ÁËÍ¤ËÀ¸¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á¡Ê2021¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡Ä¾¡ÃÏÎÃ¡¡¤ª¤¸¤¤Ìò¡Ä¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Û
§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞVSÇëËÜ¶Ö°ì ¡Á¼ã¤Æü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅÁÀâ¤ÎÃË¤ËÄ©¤ó¤À¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê²á·ã¤Ê¤ª¾Ð¤¤ÀïÁè¡Á¡Ê2022¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡Ä¿ùÌîÍÚÎ¼¡¡ÇëËÜ¶Ö°ìÌò¡ÄÅìµþ03³ÑÅÄ¹¸¹¡Û
¨¾Ð¤¤¤Ëº²¤òÇä¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ê2023¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡Ä´äÅÄ¹äÅµ¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·Ìò¡Ä¹á¼è¿µ¸ã¡Û
©80Ç¯Âå·Ý¿Í¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡Á¥¿¥Ö¡¼¤òÇË¤Ã¤¿¶ØÃÇ¤Î°ìÆü¡Ê2024¡Ë¡ÚÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÌò¡ÄÁð磲¹ä¡¡¾ÐÊ¡Äâ¾¾Ç·½õÌò¡Ä´ä¾¾Î»¡¡ÅÄ¸¶½ÓÉ§Ìò¡ÄÎëÌÚ¿Ç·¡Û
¢£¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÈºäËÜ¶å 2¿Í¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¿Ì¿¡×
Áí¹ç±é½Ð¡¡郄¶¶ÍøÇ·
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Å·Ìî±ÑÌÀ¡¡Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡Ý¯°æÍº°ì¡¡Æ£»³¹â¹À¡¡´ßº¬ÌÀ¡¡¹Â¸ýÆ»Í¦¡Ê¥½¥±¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¡
´ÆÆÄ¡¡ÆâÅÄ½¨¼Â
µÓËÜ¡¡¥ª¡¼¥¯¥é
À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¥½¥±¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò