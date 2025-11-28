柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

　俳優の柏木由紀子（77）が27日、自身のインスタグラムを更新。「最近のお気に入りのセーター」を紹介した。

【写真】「ホントに77歳ですか…？」お気に入りセーターを組み合わせたコーデの柏木由紀子

　「代官山の@mardi_mercredi_japan で次女のプレゼントを購入したときに一緒に（娘にはアイコンのお花柄をワンちゃんと孫とおそろいで）買ってしまいました」と明かし、“お気に入り”と話すグレーのニットに黒の細身パンツを合わせたコーディネートを披露。

　「あたたかくて、しっかりしてて形も気に入ってます」と満足そうにつづり、愛犬を抱いて笑顔を浮かべる写真もアップした。

　コメント欄には「素敵すぎます」「とてもお似合い」「シンプルで若々しいですね」「若いなぁ。ホントに77歳ですか…？信じられません」「私も着たいなぁ!!それにしても若く美しい」などの声が寄せられている。