77歳・柏木由紀子、お気に入りのセーターを紹介「しっかりしてて形も気に入ってます」 スタイリッシュなコーデに「それにしても若く美しい」「ホントに77歳ですか…？信じられません」の声

77歳・柏木由紀子、お気に入りのセーターを紹介「しっかりしてて形も気に入ってます」 スタイリッシュなコーデに「それにしても若く美しい」「ホントに77歳ですか…？信じられません」の声