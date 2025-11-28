¹Åç¡¦½©»³¡¡¥¹¥¿¥á¥óÄü¤á¤Ê¤¤¡¡£µ£°£°£°Ëü¸º¤«¤éµÕ½±¤Ø¡¡Æ±³ØÇ¯¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ë»É·ã¡¡£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç£±£¶£¸ËÜ
¡¡¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£µ£°£°£°Ëü¸º¤Î£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£³£¸°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¡¢Íèµ¨¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë½©»³¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿¡£¡ÖÎ©¾ì¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡ÊÄê°ÌÃÖ¤ò¡ËÃ¥¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏÉÔÂ¡×¤Èº£µ¨¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥×°ÜÀÒ£´Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¡£³«ËëÀï¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«Ëë£³ÀïÌÜ¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ë±¦Â´ØÀá³°Â¦ð×ÂÓ¤òÂ»½ý¡££µ·îÃæ½Ü¤Ë£±·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó°ÂÂÇ¿ô¤ÏÆüËÜ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£³£¸ËÜ¡££¶£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¶£²¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤Ï¼ã¼êµ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢¼ç¤ËÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÂåÂÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ï¶î¤±°ú¤¤·¤Å¤é¤¤¡£Àª¤¤¤À¤±¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐ±þ¤Ë¶ìÀï¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯º£Æü¡¢Îý½¬¤Ëµ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÎ¾Íã¤Î¼éÈ÷ÎÏ¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÂåÂÇÍÑ¤ÎÂÎºî¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡ÖËèÇ¯¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤º¤Ã¤È½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÏ¿Ã£À®¤Ø¤âÀµÇ°¾ì¤À¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±£¶£¸ËÜ¡£¡Ö¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¥É¥ó¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¡¢µÏ¿¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸£±£¹£¸£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¿Æ¸ò¤â¿¼¤¤Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ê¡¼¥°¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç¯£±²óÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÈà¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤Û¤É¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¡×¤ÈÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£´·î¤Ë¤Ï£³£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½©»³¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÇØ¿å¤Î»×¤¤¤ÇµÕ½±¤òÁÀ¤¦¡£