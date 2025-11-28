〈「好きな人と相撲を取りたいという夢がある」と語った岸井ゆきのの真意とは？〉から続く

映画『佐藤さんと佐藤さん』は夫婦の物語であると同時に、名前とアイデンティティの映画でもある。主演の岸井ゆきのと天野千尋監督が、作品を通して自分のアイデンティティについて語り合った。（全2回の2回目/最初から読む）

【画像】女優・岸井ゆきのと『佐藤さんと佐藤さん』の場面写真をすべて見る



（左から）岸井ゆきのさん、天野千尋監督 ©石川啓次（文藝春秋）

◆◆◆

ただご飯を食べておしゃべりする時間が大事

──初めてタッグを組むおふたりは、どのように信頼関係を構築されたのでしょうか。

天野千尋監督（以下、天野） 最初の日に岸井さんが「ご飯を食べに行きませんか」と誘ってくださって、タイ料理を食べに行ったんです。宮沢（氷魚）さんと岸井さんと３人で美味しいご飯を食べながら、最近気になっていることや趣味の話など、映画とは何の関係もないことをただ楽しくおしゃべりして、距離が縮まりました。

岸井ゆきのさん（以下、岸井） 私は、一緒にお仕事をする方の人となりを知ってからのほうがコミュニケーションが取りやすいので、まず「一緒にご飯を食べに行きましょう」とお誘いしました。

氷魚さんと監督がすごく野球好きだということがわかり、私はまったく野球がわからないので、おふたりにいろいろ教えていただきました。

天野 岸井さんはその翌日、「タイで買ってきためちゃくちゃおいしいお茶がある」と、わざわざお茶をリハーサル中に淹れてくださいましたよね。映画や芝居に関する話は一切しませんでしたが、あの食事のおかげで、おふたりがどういう人なのかが自分なりに掴め、スムーズに現場に入れたと思います。

岸井 ただご飯を食べておしゃべりをするだけの時間が、私にとっては現場に入る前の大事な時間なんです。撮影に入る前のリハーサルもかなり時間をかけてやっていただきましたよね。

「大学生のシーン、どうしましょう？」

天野 サチとタモツがぶつかるシーンがいくつかあるので、そこは、特にこまめにリハーサルを繰り返しながら、セリフや動きを細かく３人で決めていきましたね。ケンカは相手との掛け合いが重要なので、何度もリハーサルを重ねたことでリアルさをより付加できたと思います。

岸井 お弁当をどう取り合うかとか、トイレットペーパーについてケンカになってしまうシーンをどう撮るかなど、リハーサルを重ねたことで安心して現場に入れました。お互いに向き合って文句を言うのではなく、背を向けながらセリフを言ったら、相手への積み重なった不満が感じられるのではないか、なども現場で確認しながらできたのはありがたかったです。

──岸井さんと宮沢さんの15年間がとてもリアルでした。22歳からの15年間を演技と演出で表現するのは難しかったのでは。

天野 正直、30歳を過ぎている岸井さんと宮沢さんに、22歳の大学生をどうリアリティをもって演じてもらうのか、という不安は少しありました。それで、撮影に入る前に、岸井さんに「大学生のシーン、どうしましょう」と相談したんですよね。そうしたら、岸井さんが「明るく元気にやれば大丈夫」とおっしゃってくださったので、お任せしたのですが、いざ本番になったら、カメラの前に大学生の佇まいの岸井さんと宮沢さんが現れて。私の心配って何だったの、と思いました（笑）。

岸井 「大学生の佇まい」とおっしゃっていただき、嬉しいです。私も氷魚さんも、かつて22歳だったことはあるので、あの年齢の時しか出せない若い空気みたいなものはあるな、と思ってやらせていただきました。

もちろん、衣装さん、メイクさんの力も大きいですし、監督もカメラや撮り方をいろいろ変えてくださいましたよね。

「嘘じゃない」夫婦の悩みや問題を描いた

天野 はい。年齢の変化もさることながら、恋人同士だったふたりが、家族になり、やがてすれ違っていく流れは、映像のルックやカメラワークの変化でも表現しました。カメラマンと相談し、子どもが生まれるまでは16ミリフィルム、生まれてからはデジタルで撮影したり、使用するレンズも変化をつけたりして、ふたりの距離感も映像で表現したことで、結果として、月日を体感してもらえる作品になったのではないかと思います。

岸井 ひとりの人間のいろんな年代を演じ分けないといけないので、撮影自体は結構ハードでしたが、すごくいい映画ができたと思います。

関わるスタッフの方や、今日みたいにインタビューしてくださる方が、結構自分のことを話してくださることが多いというのも、本作の特徴だと思います。きっと何年か後に観ても、夫婦や家族の悩みってあまり変わらないと思うので、そういう時代に飲み込まれない映画を天野監督と一緒に作れたことが、純粋に嬉しいです。

天野 「うちもそうです」「こういう人いる」と、自分事につなげて話してくださる方が多いのは、それだけリアルに撮れたのかなと思います。大きな事件も、派手なアクションもありませんが、「嘘じゃない」夫婦の悩みや問題を描いたことで、いろんな方の心に留まる映画ができたのではと思っています。

岸井 語りたくなりますよね、誰かに。

ワンオペ育児の孤独から生まれた映画

──『佐藤さんと佐藤さん』は、たまたま同じ名字同士が結婚する話ですが、ご自分の名前で活躍されているおふたりは、苗字にどのような想いをもっていますか。

天野 私はパートナーが外国籍なので、結婚しても戸籍が「天野」のままだったんです。もし苗字が変わることになっていたら、自分を見失っていたかもしれません。それくらい、私にとっては「天野」という苗字が自分のアイデンティティになっています。

岸井 えっ、そうなんですか！ ミドルネームがあるということでもなくて？

天野 つけたければつけられるのかもしれませんが、私は「天野千尋」でいることを選びました。

そもそも、この映画は、結婚・出産後のワンオペ育児のさなかに感じた、社会から切り離されたような孤独から生まれたんです。家事と育児だけの毎日で、外に出ることもほとんどなくて。気づいたら、自分のアイデンティティが揺らいでいたことから、企画を考え始めました。

岸井さんも、本名で活動されていますよね。

名前が遠くに行ってしまうような感覚

岸井 はい。でも、私は新しい名前がほしいんです。「岸井ゆきの」は本名ですが、自分の名前なのに、自分のものではないような、自分の名前が遠くに行っているような感覚があるので、アイデンティティとして新しい名前がほしいです。

天野 「名前が遠くに行ってしまう」という感覚、岸井さんからお聞きして、ハッとさせられました。日本では欧米に比べて苗字で呼ばれることが多いせいか、苗字が精神的支えやアイデンティティにすごく影響しますよね。

岸井 地方に行った時に、知らない町のドラッグストアでいきなり自分の名前を見つけたりすると、自分の名前なのに知らない文字が並んでいるように思えるんです。もっと寄り添える名前が欲しいなと思うのは、もしかしたらタモツの感情に近いのかもしれません。

天野 アイデンティティの居場所の問題ですよね。タモツは苗字こそ変わっていませんが、司法試験には落ち続け、田舎の親の期待にも応えられず、アイデンティティが揺らぐ日々を過ごしていると思います。一方、サチは苗字も変わっていないし、社会的にも就職して、弁護士に合格して、子どもを産んで、と挫折を知らずに生きてきた。だから、アイデンティティが揺らぐ人の気持ちはよく理解できないのだと思います。

そういう面でも、岸井さんが“タモツ側”だとおっしゃるのは、よくわかります。ただ、私は撮影に入る前は、岸井さんはサチみたいな方なのだと勝手に思っていたのですが、サチとは違うんだということがわかって、今度は“そっち側”の岸井さんのよさも出せるような映画を撮りたくなっています。

岸井 ぜひお願いします。楽しみにしています。

