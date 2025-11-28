¡ØTHE SECOND¡ÙÂè4²óÂç²ñ¤Î³«ºÅÈ¯É½¡¡ÅìÌî¹¬¼£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Âç²ñ¤À¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£12·î1Æü¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢26Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤â¡¢²áµî3²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ºÅìµþ¡¦Âçºå¤Î2²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁª¹Í²ñ¡×¤Ç¡¢¾å°Ì32ÁÈ¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î32ÁÈ¤¬¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸32¢ª16¡×¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸16¢ª8¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÂÐ1¤Î¡È¥¿¥¤¥Þ¥ó¡É·Á¼°¤ÇÌ¡ºÍ¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î¡Ö32¢ª16¡×¡Ö16¢ª8¡×¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿8ÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢ºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢4ÂåÌÜ²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡½¡½¡ØTHE SECOND¡ÙÂè£´²óÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÃæ·ø·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¡ØTHE SECOND¡Ù¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡ÈÍèÇ¯¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¡¢¡È·ë¶É¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡É¤È¤«¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¡ÈÃÎ¤é¤ó¡ª¡É¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤ï¤º¤Ë¡¢¿´ÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½Á°²ó¤ÎÂè£³²óÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡©
¡ÖÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤È°Ï¸ë¾´ý¡Ê¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½à·è¾¡¡¦Âè£±»î¹ç¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¤Ê¤ó¤«¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤¨¤é¤¤¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´é¤Î·ì¿§¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤ï¤µ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢µÈÅÄ¤¿¤Á¤â¤Í¡¢ÀÎ¤Ï¥³¥ó¥ÓÃç¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤Á¤é¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØTHE SECOND¡Ù°Ê¹ß¤Ï¡¢£²¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯È±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ì¡ºÍ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Âç²ñ¤À¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ê¥¶¡¦¡Ë¤Ü¤ó¤Á»Õ¾¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤Ü¤ó¤Á¡Ë¤ª¤µ¤à»Õ¾¢¤ä¡ÊÎ¤¸«¡Ë¤Þ¤µ¤È»Õ¾¢¤ÈÆ±À¤Âå¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¡È²¶¤¿¤Á¤â°ìÃú¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡É¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡½¡½ÅìÌî¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØTHE SECOND¡Ù¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡©
¡ÖÃæ·ø¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¾ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼ã¼ê¤Îº¢¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤â¤¦°ìÅÙ²þ¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¥È¥ê¥ª¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Ì¡ºÍ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÌ¡ºÍ¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¡ØTHE SECOND¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¡ºÍ¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¥¬¥½¥ê¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÎÌ¡ºÍ¿ÍÀ¸¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¡½¡½º£²ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë·ëÀ®16Ç¯ÌÜ°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ËÜµ¤¤ÇÌ¡ºÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²áµî¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢·ë²Ì¤Ëº£¤Ò¤È¤ÄÇ¼ÆÀ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Í¥¿¤ò£³ËÜ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·ãÊÑ¤¹¤ë¡Ä¤È¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤Æü¾ï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÂè£´²óÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØTHE SECOND¡Ù¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÍèÇ¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÇ¯¡ØTHE SECOND¡Ù¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤éº£²ó¤â¡¢Áª¹Í²ñ¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢Á´¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¿³ºº°÷ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ºÎÅÀ¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ¡ºÍ»Õ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»ä¤È°ì½ï¤ËÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡ÙÎòÂå·è¾¡Àï
2022Ç¯¡§¢þ¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¡¡§276-246¡§¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡ü
2023Ç¯¡§¢þ¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡§294-243¡§¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡ü
2024Ç¯¡§¢þ¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡§287-279¡§°Ï¸ë¾´ý¡ü