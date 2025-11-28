大学で出会った、佐藤サチ（岸井ゆきの）と佐藤タモツ（宮沢氷魚）。映画『佐藤さんと佐藤さん』は、同じ苗字のふたりが恋愛をして結婚。子を育て、そして別れるまでの15年を描いた物語だ。主演の岸井ゆきのと天野千尋監督に、岸井が演じたサチという人物をどう立ち上げていったのかを聞いた。（全2回の1回目／2回目を読む）

（左から）岸井ゆきのさん、天野千尋監督 ©石川啓次（文藝春秋）

「ずっと狙っていたんです」

──本作は、感情をぶつけるサチと感情を抱え込むタモツの対比が、夫婦のすれ違いの原点となっています。天野監督は、サチに起用した岸井さんとは、初めてご一緒に仕事をされたそうですね。

天野千尋監督（以下、天野） 今回、芯が強くてバイタリティがある印象が主人公・佐藤サチの生き方にぴったりだと思ってオファーしました。もともと、岸井さんがご出演された作品をたくさん観ていて、「いつかご一緒したい」と、ずっと狙っていたんです（笑）。

岸井ゆきのさん（以下、岸井） 狙って……!?

天野 多分最初に拝見したのは、『おじいちゃん、死んじゃったって。』（17年）だと思うんですけど、細かい感情表現がとても豊かな方だなとその時から注目していました。はっきり説明できない感情表現がすごくお上手で。微妙な表情、何でもない時の立ち居振る舞いや佇まいにインパクトがあって、絶対にどこかでご一緒したいと思っていたので、念願が叶い嬉しいです。

岸井 ありがとうございます。私は天野監督にお声がけいただいて、「『ミセス・ノイズィ』の監督だ」と喜んだのを覚えています。

それに、脚本を読ませていただいたら、すごくドラマチックで面白い作品だったんです。天野監督ご自身もすごくパワフルな方で、「この監督についていって、サチをつくろう」と思えたので、ぜひやらせてくださいとお引き受けしました。

感情をぶつけられるのは健全

天野 私は岸井さんに初めてお目にかかった時に、「タモツとサチが、ちゃんと感情をぶつけあっているんですね」と言われてハッとしたのを、すごくよく覚えています。

岸井 相手に感情をぶつけられるって、ある意味健全ですよね。気持ちをぶつけ合うケンカはもちろんあっていいと思います。脚本を読んでいて、「言いたいけど言えない」みたいな状況が後半で出てくるんじゃないかと思ったんです。

天野 私は日頃パートナーと感情をダイレクトにぶつけ合うことが多いのですが、だからこそ離婚せずにどうにかやってこられてるのかもな、と（笑）。そこに気づいたので、脚本に反映させました。

後半、サチとタモツのすれ違いが多くなるにつれて、“言えない”コミュニケーションが増えてきて、お互いに“言いたい”ことが溜まっていく、という岸井さんのアイデアを、そのまま使わせてもらいました。

岸井 ケンカできるうちは、やっぱり健全なんだと思います。私はどちらかというと“タモツ側”の人間で、感情を飲み込んでしまうので、相手に不満があってもすぐに言い返せないんです。今の嫌だったな、と思っても、「何か嫌だったな。でも……」で終わってしまいます。それが、サチだと「今の嫌だったんだけど」と相手にちゃんと言い返せる。そんなパワフルで、私にはない強さを持ったキャラクターに、大きな魅力を感じました。

岸井「好きな人と相撲を取るのが夢」

天野 岸井さんのアイデアでもうひとつ覚えているのが、映画後半でタモツとサチがふたりで保育園に謝りに行くシーンです。最初の脚本では、保育園の先生の前でふたりが言い争いになるシーンでしたが、岸井さんが「サチが保育園の先生に対してだけ話していたら嫌な感じじゃないですか」とアイデアを出してくださったんですよね。

岸井 そうそう、タモツが無視されるシーンになったところですよね。

天野 サチの「嫌な感じだけれど、社会人としてはすごくまっとう」みたいなところも、タモツの「言っていることは正論なんだけれど、社会で生きていくのは下手そう」という感じも両方出せて、すごくいいシーンが撮れました。

岸井 私はサチに憧れがあるんです。サチみたいにパワフルで、相手にはっきり自分の言いたいことを言えるようになりたい。そして、好きな人と相撲を取りたいという夢があるので、気持ちが入ってしまいました。

天野 相撲？

岸井 はい。相撲を取るくらい、パワフルにぶつかり合うケンカをしてみたいという夢がずっとあるんです。実際は矢印が内側に向いているので、相手に言いたいことのひとつも言えないのですが、だからこそ、思う存分自分の憧れを「サチ」に託して表現することができたのだと思います。

岸井ゆきの・宮沢氷魚のいい距離感

天野 初対面の時に、実際の岸井さんが“タモツ側”だというのは、うかがっていましたが、映画の中の岸井さんは、小さな動きひとつに至るまで、すべてがサチそのものを生きていました。そのうえ、岸井さんは芯がある人だとは思っていましたが、実際に目の前で演技を拝見したら、芯があるどころか、「芯が動いている！」と思ったくらい、全部芯でした（笑）。

──最初にイメージされていたのは、ここまでパワフルなサチではなかったのですか？

天野 もちろん、アクティブで元気な人、というのは想定していましたが、もう少しふわっとしたイメージでした。タモツは宮沢（氷魚）さんが演じてくれたことで、より誠実なイメージが強まりましたが、そのタモツに対して岸井さんのズシッと響くサチが来てくれたことで、さらにいい距離感が保てたと思います。

もちろん、サチには「もうちょっとタモツのこと、見てあげてよ」と、思うところもありますが。

苦いけれど悪くはない結末

岸井 私は完成した映画を観て、エンドロールで「タモツごめんね」って思いました。ふたりの15年間に、サチの力強さや強引さは必要だったとは思いますが、サチとして生きた15年を振り返ってみた時に、自然と「ごめんね」という言葉が出てきたんです。

天野 でも、結末はバッドエンドではないですよね。ハッピーエンドではないかもしれないけれど、人生はそもそも出会いと別れが続いていくものですし、これからもサチとタモツは一緒に子育てをしていくパートナーとしてつながっていくので、「これで終わり」ということにはならない気がします。

岸井 苦いけれど、悪くはない。いい結末だと思います。観客の方がどうご覧になるのか、聞いてみたいですね。

『佐藤さんと佐藤さん』

監督：天野千尋／脚本：熊谷まどか、天野千尋／出演：岸井ゆきの、宮沢氷魚

藤原さくら、三浦獠太、田村健太郎、前原滉、山本浩司、八木亜希子、中島歩

佐々木希、田島令子、ベンガル／配給：ポニーキャニオン／©2025『佐藤さんと佐藤さん』 製作委員会／11月28日（金）全国公開

（相澤 洋美／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）