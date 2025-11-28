〈「軽でここまでやる意味ある？」と言われながらも…ワゴンRを14年間カスタム、500万円以上を投じた男性が明かした “車を弄り続けられるワケ”〉から続く

「車なんて走れば一緒」の対極に、唯一無二を求めてやまない改造車マニアたちがいる。終わりなきカスタムに没頭する彼らの目には、一体何が映っているのか？

今回は、レクサスLXをカスタムする西山さんをご紹介。



40代からレクサスを乗り継いでいる西山さん。今回は初のSUV車種だとか

レクサスオーナーの「本当の特権」

幼い頃、父がマツダのサバンナやルーチェなんかに乗っていたもので、私も当然のように車が好きになったんですよ。最初に買ったのはセリカのリフトバックで、それから30のグロリアとかソアラとか、色々と乗っては弄っていましたね。

40代になってレクサスに乗るようになり、ISやRCを乗り継いで。ずっとセダンやクーペに乗ってきたので、「一度はSUVに乗ってみたい」と思い、このLXを買ったんです。

最初はちょっと色気を出して、「1年くらい乗ったら転売して儲けてやろうかな」と考えたりもしたんですけどね。1年後でも、買値から500万円くらいプラスで売れるという話でしたから。

でも結局、カスタムするうちに愛着が湧いてしまい、今ではもう手放せなくなっちゃいましたね。ちょうど最近も、200万円くらいのブレンボブレーキを発注したばかりで。

まぁ愛着はあっても、このLXは大きすぎて、そうそう動かす気にはなれないんですけどね。車庫から出すのも億劫で、イベントやミーティングがないと、乗らない月もあるくらいなんです。

なので日常の足はアルトか、仕事用の軽トラがほとんどですよ。普段は農家として、主にコメ作りをやっているもので。まだ、専業になってからは日が浅いんですけどね。

もともと家業として田んぼの手伝いはしていましたが、若い頃は公務員として働き、それから父の建設会社を継いで。今はそれを息子に引き継ぎ、私一人で農家をしている形ですね。

やっぱり最近は、コメの値段が上がりすぎているでしょう。5キロ5000円じゃ、そろそろコメ離れも起きてきちゃいますよね。ただ我々としては、経費を考えるとこれでも実入りは少なくて、周りでも辞めてしまう方がポツポツいるんです。

私自身も、いくらコメを売っても車に使ってしまうので……。以前からの蓄えがあるとはいえ、お金はなくなる一方ですよ。ただレクサスに乗ってからは、オーナーの集まりで色んな方と交流する機会も増えましたから、趣味のお金は惜しまないようにしているんですよね。

今のところ、子どもたちはまだ独身なので、孫の顔はまだ見られていませんが……。もし生まれたら、そっちに夢中になって、車からは少し離れられるかもしれませんね（笑）。

