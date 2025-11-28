¿Í¤¬µï¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ãÇä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡ª¡¡¤¤¤Þ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ø¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼½ÐÅ¹¤¬¸ú²ÌÀäÂç¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤Î¥È¥è¥¿¥â¡¼¥ë¤Ï°µÅÝÅª½¸µÒ¤òÉð´ï¤Ë¹â¤¤ÈÎÇäÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥ÉáµÚ´ü¤«¤é½ÐÄ¥Å¸¼¨¤¬Éü³è¤·¥â¡¼¥ë½ÐÅ¹¤¬ÈÎÇä¼êË¡¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿
¢£³¤³°¤Ç¤ÏÊ£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É½¸Ãæ¤Î¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ë²½¤¬¿Ê¤ßÆüËÜ¤Ç¤â½¸Ìó²½¤ÎÇÈ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë
¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤è¤ê¤à¤·¤í¥â¡¼¥ë¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¥â¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥â¡¼¥ëÆâ¤Ë¥È¥è¥¿·Ï4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¥È¥è¥¿Å¹¡¢¥È¥è¥Ú¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¥«¥í¡¼¥éÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿Å¹¡Ë¤¬2008Ç¯¤è¤ê½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¸µÒÎÏ¤Î¹â¤¤¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤È¤Ë¤«¤¯ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬³ÊÃÊ¤ËÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ØË¬¤ì¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤¬Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥È¥è¥¿¥â¡¼¥ë¤ÇÅ¸¼¨¼Ö¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ»þ´Ö¤òÄÙ¤·¡¢¤¢¤È¤Ç²ÈÂ²¤¬ºÆ¹çÎ®¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¾¦ÃÌ¤·¤Æ¿·¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µÙ²Ë¤ò¼è¤ëÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤ë°ìÊý¤ÇÍèÅ¹µÒ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±çÉôÂâ¤È¤·¤ÆÂ¾Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÍ§·³¡×¤òÊç¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¤Ç¤âÏ©ÌÌÅ¹¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥óÊÂ¤ß¤ÎÂæ¿ô¤òËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÇä¤ê¤Þ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¸½¾ì¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¡Ö°ÜÆ°¡Ê½ÐÄ¥¡ËÅ¸¼¨¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î»º¶Èº×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¼Ö¿ôÂæ¤ò¤â¤Á¹þ¤ß¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷Êª»í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿À®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¡Ê¼«Æ°¡Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¼Â±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¼þÃÎ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ç¼ÖÎ¾Å¸¼¨¡¦¼Â±é¤ò¤¹¤ë·Á¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¥Æ¥Ê¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÃ»´ü´Ö½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö½ÐÄ¥Å¹ÊÞ¡×¤ò½Ð¤¹¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎBYD¥ª¡¼¥È¡ÊÈæ°¡íìµ¥¼Ö¡Ë·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸¼¨²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤âÆ¯¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¶Å¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Å¹¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º³Æ¹ñ¤Î¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÄÌ¤ê¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬°ìÄê¶è°èÆâ¤Ë½¸Ãæ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ë¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¡Öµ¥¼Ö¾ë¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬½¸Ãæ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñ¼Ò¡Ë¤ÇÊ£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¸Ãæ½ÐÅ¹¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢1Æü¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ë¤Ø½Ð¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¼Ö¤ò¸«¤Æ»î¾è¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤¬¸þ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ÀÌó¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿·¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÃÌ¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏBEV¤ÎÉáµÚ¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¡¼¥ë¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï1³¬¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð5³¬·ú¤Æ¤ÎÂ¿ÁØ³¬¹½Â¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î3³¬¤ä4³¬¤Ê¤É¾åÁØ³¬¤Ç¤â¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ä°áÉþ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¾®ÇäÅ¹¤Î´Ö¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬Å¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡ICE¼Ö¤Ç¤ÏÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤â½¼Å¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ICE¼Ö¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¹âÁØ³¬¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢BEV¤ÏICE¼Ö¤ËÈæ¤ÙÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¥¢¥ê¡×¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Î³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹½¤¨¤ëÏ©ÌÌÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¤Î½¸µÒ¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤ÈÈÎÇä¸½¾ì¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Çã¤¤¼ê¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö1¥«½ê¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤ò¸«¤Æ¾¦ÃÌ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¼ÖÈÎÇä»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢ÈÎÇäµòÅÀ¤Î½¸Ìó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¿·¼Ö¤äÃæ¸Å¼Ö¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ÎÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£