「グラニフ（graniph）」がTV アニメ「幽☆遊☆⽩書」とのコラボレーションアイテムを発売する。グラニフの公式オンラインストアで12月1日23時59分まで予約を受け付けており、12月2日からグラニフの各店舗でも取り扱う。

コラボではメインキャラクターの幽助、桑原、蔵馬、飛影に加え、戸愚呂やコエンマなど人気キャラクターたちをあしらったアパレルや小物など全21種類を展開。アパレルはユニセックスで、幻海の魂が乗り移った霊界獣のプーの刺繍や、暗黒武術会中のさまざまなシーンをデザインした「リバーシブルブルゾン」（1万4000円）、妖狐蔵馬をモチーフに胸元には蔵馬とオジギソウ、バックには鴉の血液を吸って咲いた吸血植物と蔵馬の尻尾を刺繍した「ボアフリースジップパーカー」（8900円）、幽助、桑原、蔵馬、飛影の4人をジャカード編みで表現した「ジャカードニット」（7900円）、表情豊かな霊界獣プーを全面にデザインした「ジャカードニットカーディガン」（7900円）、飛影と武威の試合で壊れてしまったリングの代わりに、前の闘技場からリングを運んできた戸愚呂弟のワンシーンの刺繍をあしらった「裏毛パンツ」（7900円） などを揃える。

またファッション小物では、浦飯チームを刺繍した「2WAY トートバッグ」（6500円）、霊界獣プーをポイントとして前面に大きく配置した「カスタムポーチ」（2500円）、幽助が霊界に向かうワンシーンを再現した「ウォレット」（5500円）をラインナップする。

