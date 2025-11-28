勝地涼・瀧本美織主演『身代金は誘拐です』、追加キャストに浅香航大・酒向芳・桐山照史・泉谷星奈ら発表
勝地涼と瀧本美織がダブル主演を務める2026年1月8日スタートのドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分放送）より、浅香航大・酒向芳・桐山照史・泉谷星奈の出演が発表された。
【写真】『身代金は誘拐です』キービジュアル
本作は、子どもを誘拐された家族が誘拐犯になる、ノンストップ考察ミステリー。脚本は大林利江子が手掛ける。
誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく「別の子ども」の誘拐だった。
8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」。前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。良心か…わが子の命か…。娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は、自らも“誘拐犯”となることだった。
愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は？なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか？
主人公の夫婦を演じるのは、勝地涼と瀧本美織。勝地が演じる鷲尾武尊は神奈川県警・捜査一課の元刑事で、現在は、地域密着型の防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉で働いている。瀧本が演じる武尊の妻・美羽はパート勤務をしている二児の母。
この度、鷲尾夫婦を取り巻く重要なキャラクターを担うキャスト4名が解禁。
武尊の職場の社長で、防犯セキュリティ会社〈タウン・キーパーズ〉を経営する熊守壮亮（くまもり そうすけ）には、2008年より俳優活動を始め、ドラマ・映画『あなたの番です』など数々の話題作に出演、ドラマ「オクトー」シリーズ（読売テレビ・日本テレビ系）ではエリート崩れの刑事役を演じ、圧倒的な支持を受けた浅香航大。
浅香は「子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです」と自身の役柄を説明し、「自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感万歳の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います！」とメッセージ。
美羽の父親で、孫にはめっぽう弱いが、厳格な元警察官・牛久保明人（うしくぼ あきと）には、これまで数々の映画やドラマで活躍、映画『検察側の罪人』での怪演が話題を呼ぶなど幅広い役柄を巧みに演じ分ける実力派俳優・酒向芳。
武尊に息子を誘拐されてしまう、WEB系証券会社の若き社長・有馬英二（ありま えいじ）には、連続テレビ小説『あさが来た』での演技が高評価を受け、その後も数々の話題作に出演、多彩な表現力に定評のあるWEST.のメンバー、桐山照史。
桐山は「有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。（子どもを誘拐される）父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり子供を心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います」と抱負を語る。
鷲尾家の二女で何者かに誘拐されてしまう、鷲尾詩音（わしお しおん）は、ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）など話題作に出演するほか、ミュージカル『SPY×FAMILY』アーニャ役でも好評を博し、注目を集める泉谷星奈が務める。
泉谷は「詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです！」とコメントを寄せている。
ドラマ 『身代金は誘拐です』は、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分放送。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント＞
■浅香航大（熊守壮亮役）
――脚本を読んでの感想は？
完全オリジナルストーリーということで、予想がつかないところが面白く、楽しみながら台本を読ませていただいています。
――熊守壮亮という役柄についてお聞かせください。
僕は武尊と大学時代からの親友で、今は同じ会社で働いています。子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います。
――視聴者へメッセージをお願いします。
自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感万歳の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います！
■桐山照史（有馬英二役）
――脚本を読んでの感想は？
話の続きが早く気になる展開ですね！まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり…。そんなところも楽しめるだろうなと想像して、早く撮影に入りたいなと思っています。
――有馬英二という役柄についてお聞かせください。
有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。（子どもを誘拐される）父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり子供を心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います。そして、ストーリーが進む中で、色濃くなっていく有馬を楽しんでいただけたら嬉しいです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
シリアスなシーンが多いので、現場だけでも明るくしていきたいと思っています。現場のチームワークを大切にすることで、緊張感のある作品のハートフルな部分が消えないようにしたいです。そうすることで、ストーリーの世界観も深くなっていくと思っていますので、楽しみにしていてください！
■泉谷星奈（鷲尾詩音役）
――脚本を読んでの感想は？
脚本を読んで、私だったら誕生日に誘拐されるなんて本当に最悪だし怖いし…どんな気持ちで撮影しようかな？と考えたり、犯人役の方とどうお芝居をやりとりするのか、今からクランクインがとても楽しみになりました。誘拐犯が誰なのか、ぜひ考えながら見て下さい！
――鷲尾詩音という役柄についてお聞かせください。
詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです！誘拐される役は初めてですが、すごいキャストさんたちとの初めての役柄でのお芝居が楽しみです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
詩音役の泉谷星奈です。今回初めての役に挑戦します！内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう？と気になるストーリーです。是非一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください！
