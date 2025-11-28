µÈÀî°¦¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¤é¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¡ØÅìµþP.D.¡Ù½Ð±é·èÄê¡ª¡¡¡È¹Êó²Ý¡É¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤Ç¹Êó²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÈÀî°¦¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÂÀÅÄè½ºÚ¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî°¦¤¬25ºÐ¤Ë¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ¼Ô¡¦ÊóÆ»µ¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡µÈÀî°¦¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»Î±é¤¸¤ëº£ÀôÎÛÂÀÏº¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¹Êó²Ý2·¸¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÅªÂ¸ºß¤Î·§ºê¿´²»¡£110ÈÖÄÌÊó¤Î½¸¤Þ¤ëÄÌ¿®»ØÎáËÜÉô½Ð¿È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÁÈ¿¥¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÉÝ¤µ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¹Êó¤Î»Å»ö¤Î¸Â³¦¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Àô¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¡£µÈÀî¤Ï¡Ø¿¿²Æ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ê2023Ç¯7·î´ü¡Ë°ÊÍè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀµÌ¾ËÍÂ¢¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Êó²Ý2·¸¤Î´ÉÍý´±¤Ç¤¢¤ë²¼ÃÏÏÂºÈ¡£ÉáÃÊ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¸µ·ÙÈ÷Éô¤Çµ¡Æ°Ââ½Ð¿È¡£ÀµÌ¾¤Î¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡ØPICU¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê2022Ç¯10·î´ü¡Ë¡¢¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2024Ç¯10·î´ü¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Êó²Ý2·¸¤Î¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ë»þ±Ê½¤Æó¡£¸µÁÜººÆó²Ý¤Î·º»ö¤Ç¡¢¼ÒÆâÉÔÎÑ¤¬¤Ð¤ì¤Æ¹Êó²Ý¤Ë°ÛÆ°¡£½÷Àµ¼Ô¤Ë¾ðÊó¤¬¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡£ÃÝºâ¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¡Ê2004¡Á2005Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÃÝºâ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄè½ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Êó²Ý2·¸¤Î·ÙÉôÊä¤Ç¤¢¤ë¿åÌîÏÂ¹á¡£¤È¤Ë¤«¤¯Í¥½¨¤ÇÆ¬¤¬ÀÚ¤ì¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëºÍ½÷¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÒÏÓ¹Êó¡£ÂÀÅÄ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡ÙÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2020Ç¯10·î´ü¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã«¸¶¼·²»¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Êó²Ý2·¸¤Î½äººÄ¹¤Ç¤¢¤ë¶ÌÅÄ¹¨¼ù¡£Éã¿Æ¤¬·Ù»ëÄ£¤Î´´Éô¡£·Ù»¡³Ø¹»¤ò½Ð¤Æ¸òÈÖ¶ÐÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç½Ð¶ÐµñÈÝ¡£¤·¤«¤·¡¢´´Éô¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤Î¤ÇËÜÄ£¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤ê¹Êó¤Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬Íè¤ë¤È¤¤À¤±¤Ï¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«¸¶¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ËÜÂ¿ÎÏ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Êó²ÝÄ¹¤Î¿¿ÉôÀµÉÒ¡£·Ù»¡Ä£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÅìÂçÂ´¡£À¸³è°ÂÁ´ÉôÈª¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·º»ö¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ä¡£°Î¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¡£ËÜÂ¿¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡ØÌäÂêÊª·ï¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î´ü¡Ë°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£µÈÀî°¦
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤Ï·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÃËµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£ÀµÌ¾ËÍÂ¢
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¡¢·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Î¤â±é¤¸¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤«¤âº£²ó¡¢¡È¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¡È¤òÉÁ¤¯·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤Î¤º¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬¤Ê¤ó¤«¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¯¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Êó²Ý¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊóÆ»¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ö¼Â¤È½ô»ö¾ð¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËèÏÃ¤È¤Æ¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö¹Êó²Ý2·¸Ã´Åö´ÉÍý´±¤È¤¤¤¦Î©ÇÉ¤Ê¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Ä²¼ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤¹¤Í¡£¾åÌò¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢Éô²¼¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢2·¸¤Î½á³êÌý¤È¤·¤ÆÎÞ¤°¤Þ¤·¤¯Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¦¤â¡¢Ã¯¤«¤é¤âË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°Â±Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡È¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¡É¤òÉÁ¤¯·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤òµ¡¤Ë·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤é¤«ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡
¢£ÃÝºâµ±Ç·½õ
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Îµ¼Ô·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤µ¤È³°Ï¢Ì£¡Ê¤±¤ì¤ó¤ß¡Ë¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¾Î©¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö½÷À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·ÏÆ¤¬´Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï£²²Ý¤Ëµï¤¿¤Î¤ÇÍ¥½¨¤Ê·º»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÌ£¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÄÀÅª¤ÊÌò¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤·º»ö¤Î°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯½ÐÍè¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç³§ÍÍ´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡×
¢£ÂÀÅÄè½ºÚ
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¶¦¤Ë¥¯¥é¥¤¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð±é°ÍÍê¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¹Êó²Ý¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë·Ù»¡¤Î¤ªÏÃ¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¼ÔÈ¯É½¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÄ´À°¤äµ¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤Ê¤É¤òÃÎ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö¿åÌî¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê¹Êó£²·¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²·¸¤ÎÌÌ¡¹¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÇÈà½÷¤Î¤â¤Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¤¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤È»×¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Êó2·¸¤òÉñÂæ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£Ã«¸¶¼·²»
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¹Êó2·¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó²Ý¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤â¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£¤Î¤³¤Î»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ÈSNS¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÀµµÁ¤Ï¤È¤¤ËÀµµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤¬¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Öº£²óËÍ¤¬±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¶ÌÅÄ¹¨¼ù¤Ï¡¢¤³¤Î¹Êó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆÃÊÌ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µï¿´ÃÏ¤â¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢À¸³è¤ä¼ñÌ£¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ê¡»Î¤µ¤ó±é¤¸¤ëº£Àô¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¼«¿È½é¤á¤Æ·Ù»¡´±¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¤ÏÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¿¼¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÌÌÇò¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢º£¤ÏÉÔ°Â¤è¤ê¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤âÁá¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£ËÜÂ¿ÎÏ
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Êó²Ý¤¬ÉñÂæ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¹Êó²Ý¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤â¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤âº£¤Î»þÂå¤Î¤â¤Î¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¾¥¯¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö·ù¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£³§¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ÎÀè½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¼ºµÓ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ì¤â¤É¤Á¤é¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ¥É¥é¥Þ¤Î¸«Êý¤Ï¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Î5Ê¬Á°¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÀÎ¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤â¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤½¤ÎÍËÆü¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬²ÐÍËÆü¤ËÎø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
