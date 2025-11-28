●きょう28日(金)は日ざし十分でも 北風の影響で気温上昇鈍い

●今夜～あす29日(土)朝は底冷え厳しい 広く今季一番の寒さに

●来週中頃から 本格的な冬の始まりを告げる寒波の気配

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





不安定な天気や強い突風などをもたらした低気圧や前線が、今朝には東に離れつつあります。そして気圧配置は一時的に西に高気圧、東に低気圧の西高東低＝冬型に…きょう28日(金)は、日中にかけては少々冷たい北寄りの風が吹きやすい見通しです。





この冷たい北寄りの風により、きょう28日(金)は日中、気温の上昇が鈍く、最高気温で15度に一歩届かず、という所が多い見込みです。昼間も厚手の上着などが活躍します。





また、日が暮れて以降、夜の時間は、よく晴れて風も落ち着いてくることで、地面の熱がどんどん上空に逃げる放射冷却の影響で底冷えがどんどん強まっていきます。

あす29日(土)の朝は、山間部では氷点下の冷え込みが続々出てくるほか、山口市中心部も0度スレスレまで気温が下がるなど、広く今シーズン一番の冷え込みとなる見込みです。



一気に体に堪える空気の冷え方になってくることを踏まえて、しっかり健康管理に気を付けていきましょう。





きょう28日(金)の県内は、はじめ日本海側ほど雲が目立つ所がありますが、日中は各地で日ざし十分。午後にはスカッと快晴の空が広がる所も多いでしょう。





ただ、冷たい北風の影響で、日ざしのわりに気温はあまり上がっていかず、最高気温はきのうより大幅に低め。15度に一歩届かず、という所にとどまる所が多く、昼間でも厚手の上着などが必要です。さらに夜にかけては、またグッと冷え込んでいくでしょう。





今週末は朝の放射冷却の影響による底冷えが厳しく、特にあす29日(土)の朝は広く今シーズン一番の冷え込みに。一方で昼間は日ざしとともに少し寒さは和らぐ見込みで、寒暖差が激しい週末です。

12月が始まる来週は、本格的な冬の始まりを告げるような強い寒波が水曜日頃からやってくる兆しが見えてきました。木曜日頃は時雨模様の雨に雪が交じる可能性もあります。



師走が始まるとともに、より天気は冬らしくなっていく見通しです。様々な冬支度も、しっかり進めておいてください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治)

