今夜の金ローは細田守監督作『時をかける少女』 VTuber・儒烏風亭らでんとの同時視聴企画実施
本日11月28日21時より、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて映画『時をかける少女』を放送。細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』の記念し、11月は「細田守月間」として細田監督作品を放送してきた。その最終日に監督の原点とも言うべき、フリーランス転身後初の長編作品『時をかける少女』が放送される。
【写真】細田守監督の原点的な作品『時をかける少女』場面写真ギャラリー
原作は筒井康隆が1965年に発表したSF小説で、これまで沢山の映像作品が作られてきた。中でも1983年に公開された、原田知世主演で大林宣彦が監督した映画は大ヒットを記録。今でも“青春映画の金字塔”として高い人気を誇っている。本作はその大林版の約20年後、2006年を舞台とした新たな物語であり、原作の主人公・芳山和子の姪、紺野真琴の物語が繰り広げられる。
本作は、当初ミニシアター並みの公開規模で、13本のフィルムにより、初週わずか6館の小規模公開で始まったが、ネットの口コミなどの効果で連日立ち見が出る程の人気となり、その後上映館は増え続け延べ100館以上に拡大。40週間という、映画としては異例のロングラン上映を達成した。また作品の内容も高く評価され、日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作品賞の受賞を始め、国内外で数多く映画賞を受賞した。
主役の紺野真琴の声を演じているのは、俳優デビューを果たしたばかりで、公開当時16歳だった仲里依紗。本作での演技で一躍脚光を浴びた。転校生・間宮千昭の声も前年デビューしたばかりの俳優・石田卓也。原作の主人公であり、真琴の叔母・芳山和子の声を俳優・原沙知絵が演じる。脚本は、本作から3作連続で細田監督とタッグを組む、奥寺佐渡子（『八日目の蟬』、『国宝』）。
放送を前に細田監督は、「『時をかける少女』と『果てしなきスカーレット』には共通点があります。それは、時空を超えた出会い、未来から来た人物に影響を受けて、未来を見つめる女性の話である、ということです。さらに、どちらの作品も、時空を超えた約束、それを交わした男女のお話しであり、その意味でも共通しています。『時をかける少女』は、『果てしなきスカーレット』につながる、まさに“原点”と言ってもいい作品ですので、ぜひお楽しみください！」とコメントを寄せている。
なお、今週も番組の後半で、公開中の細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』から、本編冒頭の7分8秒を初公開する。
そして、今夜の『時をかける少女』の放送では、スタジオ地図 細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の公開記念プロモーションの一環として、VTuber「儒烏風亭らでん」（ホロライブプロダクション所属）と連携した同時視聴企画を実施。
『時をかける少女』を儒烏風亭らでんのYouTubeチャンネルにてリアルタイムでファンと同時視聴。本作の魅力はもちろんのこと、『果てしなきスカーレット』が持つ世界観や、これまでの細田作品との意外なつながりについても、儒烏風亭らでんならではの視点で語りつつ、映画のテーマである“生きる”をめぐるメッセージを生配信で届ける。同時視聴配信は、儒烏風亭らでん YouTubeチャンネルにて、11月28日20時45分より配信予定。
また、『果てしなきスカーレット』公開記念「細田守監督作品と思考実験展」が、12月21日まで東京・SHIBUYA TSUTAYA 地下1階にて開催中。
『果てしなきスカーレット』の声優陣の出演ドラマがTVerにて期間限定で順次配信中だ。
アニメ映画『時をかける少女』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて11月28日21時放送（放送枠15分拡大／本編ノーカット）。
【写真】細田守監督の原点的な作品『時をかける少女』場面写真ギャラリー
原作は筒井康隆が1965年に発表したSF小説で、これまで沢山の映像作品が作られてきた。中でも1983年に公開された、原田知世主演で大林宣彦が監督した映画は大ヒットを記録。今でも“青春映画の金字塔”として高い人気を誇っている。本作はその大林版の約20年後、2006年を舞台とした新たな物語であり、原作の主人公・芳山和子の姪、紺野真琴の物語が繰り広げられる。
主役の紺野真琴の声を演じているのは、俳優デビューを果たしたばかりで、公開当時16歳だった仲里依紗。本作での演技で一躍脚光を浴びた。転校生・間宮千昭の声も前年デビューしたばかりの俳優・石田卓也。原作の主人公であり、真琴の叔母・芳山和子の声を俳優・原沙知絵が演じる。脚本は、本作から3作連続で細田監督とタッグを組む、奥寺佐渡子（『八日目の蟬』、『国宝』）。
放送を前に細田監督は、「『時をかける少女』と『果てしなきスカーレット』には共通点があります。それは、時空を超えた出会い、未来から来た人物に影響を受けて、未来を見つめる女性の話である、ということです。さらに、どちらの作品も、時空を超えた約束、それを交わした男女のお話しであり、その意味でも共通しています。『時をかける少女』は、『果てしなきスカーレット』につながる、まさに“原点”と言ってもいい作品ですので、ぜひお楽しみください！」とコメントを寄せている。
なお、今週も番組の後半で、公開中の細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』から、本編冒頭の7分8秒を初公開する。
そして、今夜の『時をかける少女』の放送では、スタジオ地図 細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の公開記念プロモーションの一環として、VTuber「儒烏風亭らでん」（ホロライブプロダクション所属）と連携した同時視聴企画を実施。
『時をかける少女』を儒烏風亭らでんのYouTubeチャンネルにてリアルタイムでファンと同時視聴。本作の魅力はもちろんのこと、『果てしなきスカーレット』が持つ世界観や、これまでの細田作品との意外なつながりについても、儒烏風亭らでんならではの視点で語りつつ、映画のテーマである“生きる”をめぐるメッセージを生配信で届ける。同時視聴配信は、儒烏風亭らでん YouTubeチャンネルにて、11月28日20時45分より配信予定。
また、『果てしなきスカーレット』公開記念「細田守監督作品と思考実験展」が、12月21日まで東京・SHIBUYA TSUTAYA 地下1階にて開催中。
『果てしなきスカーレット』の声優陣の出演ドラマがTVerにて期間限定で順次配信中だ。
アニメ映画『時をかける少女』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて11月28日21時放送（放送枠15分拡大／本編ノーカット）。