井桁弘恵、突然のイメチェン報告にファンビックリ「お人形さんみたい！」
女優の井桁弘恵が27日に自身のインスタグラムを更新し、期間限定という「NEWイゲタ」を披露。突然のイメチェン報告がファンを喜ばせている。
井桁は「期間限定 NEWイゲタ」とつづり、金髪にした姿を披露。1つ前の投稿では黒髪に近かった井桁だが、最新投稿ではド派手な金髪になっており、朝焼けの海辺で晴れ晴れとした笑顔を見せている。
突然のイメチェン投稿にファンはビックリ。「え！！！びっくりです そして、可愛いです」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！！」「いげちゃんキター！外国のお人形さんみたい！」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい！！！」といった反響が寄せられている。
■井桁弘恵（いげた ひろえ）
1997年2月3日生まれ。福岡県出身。大学進学のために上京し、2018年には、ゼクシィのCMガールオーディションに合格。11代目CMガールとなる。2019年に出演した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で女性ライダーを演じ注目を集めると、2021年にはトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）のMCに抜擢。10月からは主演ドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）がスタートし、2026年2月には出演作『教場 Requiem』が劇場公開される。
