¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡È¤µ¤È¤³¡É°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¢¡È¤¢¤ó¡ÉÃç´ÖÍ³µª·Ã¤Ëµæ¶Ë¤Î¼ÁÌä¡¡¥Í¥Ã¥È»¿ÈÝ¡Ö´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¶¦±é¤¹¤ëÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤È¤³¡Ê°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤¬¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡Ë¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»¿ÈÝ¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ËËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë½ç¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë
¡¡¾Ä¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ó¤È·ëº§¤·¤¿»þ¤ËÃç¿Í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î°û¤ß²ñ¤«¤é¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍâÄ«¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¿¾Ä¤Ï¡¢¤¢¤ó¤«¤é²¿µ¤¤Ê¤¯°ìËç¤Î»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÎ¥º§ÆÏ¤À¤Ã¤¿¡£¾Ä¤ÏÆ°ÍÉ¤·¡¢»×¤ï¤º»æ¤Î¾å¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Æà±û¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤È»ÖÊÝ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¿·¤·¤¯»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤òÂà¿¦¤¹¤ëÆó¿Í¤Ë¡¢¾®ÁÒ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤ä¤µ¤È¤³¤¿¤Á¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇÃæ¡¢Î¥º§¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ä¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤ó¤Ï°ì½Ö¡¢¹Í¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²æ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤È¤³¤¬¡Ö°ì¤ÄÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¢¤ó¤ËÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Öº£¤â¡ÄÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤¢¤ó¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂè8ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¾Ê¹¤¤¤¿!!¡×¡Ö³Ë¿´¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ä!!¡×¡Ö»ä¤âÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¢¤ó¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤ÏÎ¥º§´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÄ¹Ç¯¤Î·èÃÇ¤ò·ë¶É¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¤Î¤Ï¸å²ù¤Î¸µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¥º§¤Ø¤Î»¿Æ±¤ä¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¼¡ª¡×¡Öº£¤Ç¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ªÎ¥º§¤ä¤á¤è¤¦¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÎ¥º§ÈÝÄêÇÉ¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
