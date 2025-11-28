雷電・萩原聖人、「Mリーグ」8年目で初の3連勝！「そりゃうれしいですよ。でも…」
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』（ABEMA麻雀チャンネル）が27日に開催され、第2試合にTEAM RAIDEN／雷電は萩原聖人（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が登板。見事トップを奪取し、自身「Mリーグ」参戦8年目にして初の3連勝を達成した。
この日、萩原はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）と相まみえた。
大きな和了が出ないまま南場に入り、トップ・太、2着・萩原、3着・滝沢が8000点以内の僅差で競り合う展開の中、ハイライトは萩原の親番南3・0本場。萩原は5・8索待ちで一番に聴牌し、8索2切れを嫌って黙聴に構えたが、ラス目の一馬からリーチが入る。この1発目に両無筋の6萬を持ってきてしまった萩原だが、少考したのち、スライドで片筋の3萬を押して黙聴を続行。下家の太は萩原を警戒し少考したが、一馬の河に並ぶ8索を切りこれが萩原に捕まる。タンヤオ・ピンフ・一盃口・赤の12000で逆転した萩原は、その後もオーラス親の太の猛追をしのぎ切り、トップをチームに持ち帰った。
試合後のインタビューで萩原は、自身初の3連勝について「そりゃうれしいですよ。でも俺は今まで散々色々チームに迷惑かけたから、ちょっとやそっとトップを獲ったぐらいじゃ、素直にニコニコヘラヘラできない。そういう気持ちでずっと麻雀を打ってる」と神妙な面持ちで語りつつ、「むしろ今（萩原の前のインタビューで）太くんに『やられました！』って言われた方がうれしいです（笑）」と、強者に競り勝った結果に満面の笑顔を作ってみせ、スタジオの笑いを誘った。改めて3連勝については、「3連勝とか別に、同じ3つの勝ち星だったら、うちのチーム誰がとってもいい。俺がラスでないなら。そんな気持ちでやっています」と安どした表情を見せていた。
