セラにとって初のボス戦ソロ攻略の結末とは「限界超えてたんですよ」
〈「2分で5回ポーション使ったら強制帰還」かなり無謀なチャレンジに挑む我らのお嬢様の運命は〉から続く
文春オンラインで“なろう系”を読もう！ 「小説家になろう」の人気作『俺、勇者じゃないですから。〜VR世界の頂点に君臨せし男。転生し、レベル1の無職からリスタートする〜』のコミカライズです。MMOゲームに転生した主人公の冒険譚！
第49話になります（後編です。前編はこちら）。公開していないエピソードやこの続き、単行本の先読みも含めて漫画アプリ「ピッコマ」で有料公開もしています。
《次回は12月12日更新予定です》
（心音ゆるり,伊咲ウタ）