◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（３０日、東京）の出走馬と枠順が２７日、決まった。紅一点のブレイディヴェーグで参戦するトム・マーカンド騎手（２７）＝英国＝の熱い思いに迫った。馬券は２８日１８時３０分からインターネットで発売される。

マーカンドは、２２年から４年連続で短期免許を取得して日本で騎乗している。欧州ではアデイブでの２０年英チャンピオンＳをはじめ、多くのＧ１を勝っている若手のホープだが、ＪＲＡでは過去１１度のＧ１を含む２４度の重賞騎乗で未勝利。欧州と日本の競馬は大きく違うのだろうか。「ヨーロッパの馬は瞬発力に優れていて、日本馬は徐々に加速する傾向がある」と分析する。

広いトラックコースで前半から速いラップを刻む日本と、起伏が激しく後傾ラップが基本の欧州では、馬にも騎手にも求められる要素は異なる。それでも「慣れていないとは思っていないし、何が必要かが分かってきている」と徐々にコツをつかんできている様子。その言葉通り成績も上昇中だ。２４年ステイヤーズＳでは単勝１０２倍のシルブロンを鼻差の２着に導き、今月２４日の東京スポーツ杯２歳Ｓでは５番人気のゾロアストロで頭差２着。タイトルまであと一歩に迫っている。

ジャパンＣでは、ゾロアストロと同じ宮田厩舎のブレイディヴェーグとコンビを組む。１週前追い切りでは美浦・Ｗコースでコンタクトを取り「すごく状態は良さそう。厩舎にとっても特別な馬なので乗れることに感謝したい」と声を弾ませた。

キャリア初期からオーストラリアに遠征するなど国際派でもある。「幼少期からライアン（ムーア騎手）を見てきたのが大きい。彼を見て日本に来たいと思ったし、その国に合わせて乗る姿をまねしている。アイドルがいるのは大きいね」と同郷のスターへの憧れを語る。その世界的名手が１３、２２年の２度制したひのき舞台で、大仕事を成し遂げる。（角田 晨）