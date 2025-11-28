スーパーフライ級ノンタイトル10回戦で元世界王者を圧倒

24日に行われたボクシングのスーパーフライ級ノンタイトル10回戦は、WBO世界バンタム級14位の坪井智也（帝拳）が、WBC世界スーパーフライ級1位のカルロス・クアドラス（メキシコ）を8回2分59秒、TKOで粉砕。リングサイドで見守っていたWBA世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）は、坪井の“奇行”を明かしている。

坪井が元世界王者を粉砕した。ジャブとスピードで圧倒すると、8回終盤に強烈な連打を見舞ったところで、レフェリーが試合を止めた。

実はこの試合中、坪井は余裕から奇妙な行動に出ていた。中継にゲスト出演していた堤は25日に自身のXを更新。「坪井智也、7ラウンド目前にこっちに気付いて手振ってきた」と明かした。

アマチュア時代の2021年に世界選手権で金メダルを獲得した坪井は、今年3月にWBOアジアパシフィック（AP）バンタム級2位だったブーンルエン・ファヨン（タイ）に2回TKO勝ちで衝撃デビュー。堤はXで「デビュー戦でも試合中で振ってきた。怖い」としている。

デビュー3戦全勝（2KO）となった29歳。試合後は「何もてこずることなく、苦労することもなかった。（レフェリーが）試合を止めてくれてよかった」とのコメントを残した。



（THE ANSWER編集部）