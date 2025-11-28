〈「治ったら一緒に走ろうな」筋ジストロフィーの少年が、車椅子で坂道を上ってでも会いたかった、阪神タイガースのスター選手とは〉から続く

「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。

そんな大野さんの最期の日々に密着した感涙のノンフィクション『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）が好評発売中。

今回は本の中から、大野さんが元夫のギャンブルに悩まされ、借金地獄に陥る日々、そして子どもに嘘までつかせてしまったことを悔いる場面を一部抜粋して紹介する。

◆◆◆

不審を抱いたのは、結婚から2年になるころ

結婚した寿子を悩ませたのは夫勇三のギャンブルだった。寿子は言う。

「ばくちは何でもやります。日本では麻雀、パチンコ、競馬、外国に出張するとカジノでしたね」

寿子は当初はさほど深刻に考えていなかった。趣味として遊ぶ程度なら、目くじらをたてるほどでもないと思っていた。

「大変な事態になるとは想像できなかった。周りに賭け事で破滅した人なんていなかったし、依存症なんて聞いたこともなかったですから。世間知らずだったんですね」

最初に不審を抱いたのは、結婚から2年になるころである。寿子の祖母が亡くなり、約800万円を相続すると、夫から株を買いたいと言われた。

「私自身は株の知識は皆無です。だから、この人はきっと株に明るい人なんだろうと思った。お金を貯めてくれようとしているんだなと感謝していたほどです」

勇三から事後報告はなかった。寿子はてっきり、うまく運用してくれていると信じていた。

そして、勇三は欧州に出張した際、カジノで借金を作って帰国する。寿子が用意できるお金をかき集めると、ちょうど借金と同じ額だった。

「子どもがもらったお年玉まで足すとぴったり一致です。神様というのは計算が上手だなと思いました」



寿子が祖母からの相続について思いだしたのは、そのときである。

「ところであのとき買った株はどうなったの？」

「負けて、なくなった」

勇三は申し訳なさそうに肩を落とした。当然だろう。寿子の祖母が遺した財産である。

寿子はそのころを追想する。

「もう半泣きになっているんです。以前のいきいきした勇三さんじゃない。株は人を変えてしまうんです」

「あなたの実家から借金できないかな」

一緒に子育てをした（友人の）竹下は、勇三を知っている。

「何回かお会いしたことがあります。にこにこして、とても暖かい印象を与える人でした」

寿子から困っているとも聞かされた。

「ギャンブルについて、よく聞きました。『困ったことがあってね』って。貯金通帳からお金が引き出されてしまったとか、家が抵当に入ってしまったとか。大変な時期だったと思います」

それでも勇三は株をあきらめなかった。勤務する商社の株を買いたいと言った。寿子が「うちにはもうそんなお金がない」と説明すると、「あなたの実家から借金できないかな」とまで言いだす始末だ。勇三は「役職も上がるから」と力説した。

すでに夫の中では借金へのハードルは極端に下がっていた。寿子の信頼が完全に失墜するのは、勇三が86年に米カリフォルニア州に駐在するようになったのがきっかけだ。寿子は一人で日本に残り、育児に追われた。

単身赴任した勇三はカジノに手を出した。負けた分を取り戻そうと、カネを借りるため借金は雪だるま式に増えていく。

金策のため一時帰国した夫を見て、寿子は驚いた。

「勇三さんはうなだれて涙を流すようになっていました。単身生活で寂しかったのかなと同情する気持ちがありました」

口から出た途端、家族の幸せが逃げていく

寿子は87年、家族で米国に暮らす決意をする。夫を支えなければ、家族がばらばらになってしまうと思った。

夫の赴任先に向かう妻は、現地の日本人駐在員や地元の知人に手土産を持参するのが慣例だ。手に入りにくい日本の食料などを持って行くと、現地駐在員に喜ばれる。

寿子もそう聞いていた。しかし、借金を返済した後だったため、家には十分な資金がなかった。寿子は夫に内緒で母から支援してもらって、何とか土産を買いそろえた。それを見た勇三は言った。

「どうしてこんなものしか買ってこなかったんだ」

寿子はのどから出かかった言葉を精いっぱい飲み込んだ。

「あれだけの借金を作っておいて、うちにどれだけお金があるの」

攻撃的な言葉が胸の中でこだまする。口から出た途端、家族の幸せが逃げていくように思えた。お金を話題にすると、勇三は機嫌を悪くする。それを知っている寿子は言葉を、自分の体に閉じ込めた。

「私は子どものころから、お金に不自由した経験がない。だから世間知らずだったんですかね。あのとき、はっきりと『もううちには一切お金がない』と言っていたら、その後の事態は違っていたかもしれません」

サラ金業者から督促の国際電話が

自宅はサンフランシスコ郊外サンマテオにあった。サンフランシスコ湾に面する風光明媚な住宅地である。

87年は比較的静かに過ぎた。勇三がさらにギャンブルにのめり込むのは、寿子たち家族が赴任して2年目だった。

夫はカードを使って日本のサラ金から借金を重ねた。この時代、サラ金業者に対する規制が緩く、高い金利を払えば多額の借金ができた。

日本のサラ金業者から勇三の会社に催促の国際電話がかかってくるようになった。それでもらちが明かないため、電話は自宅にまで入る。業者は寿子の実家の資産まで調べあげ、「親に相談できるだろう」と脅した。このままでは実家を巻き込んでしまう。

勇三はあまり家に帰ってこなくなり、寿子の焦りは大きくなる。電話が鳴る度に、サラ金業者ではないかと疑い、体が凍りついた。

そんなとき、長男の太郎が電話に出た。「お父さんかお母さんはいるか？」と聞かれているようだ。寿子はサラ金業者からだとわかり、思わず太郎に向かって、両腕でバツ印を作った。「お母さんはいない」のジェスチャーである。太郎は困ったような表情をしながら、「お母さんもいません」と答えた。

もう勇三とは暮らせない。寿子がそう思ったのはこのときだった。離婚が頭をよぎる。

「太郎は中学に入ったばかりだったと思います。そんな子に親がうそをつかせる。普段、うそをついてはダメよと教えているのにね。親としてバカなことをしていると思い、みじめで情けなかった」

「我が子にうそをつかせたんですから、最低の親ですよ」

寿子はその後、太郎とあのときのジェスチャーについて話をしていない。それでも気になっているようで、私に「あの子、覚えているかな。何も言わないですけどね」と語り、こう続けた。

「悪かったなとつくづく思います。今でこそ『難病の子の夢を実現する』なんて格好付けていても、かつては我が子にうそをつかせたんですから。最低の親ですよ」

私が確認すると、太郎は覚えていた。長男だったため、家にかかってくる電話によく出ていたという。

「『親はいないのか』と聞かれ、『いません』と答えていましたね。そう答えるよう言われていたように思います」

家族で団欒した記憶も薄い。

「勇三とは深く交流していないんです。父だとは思っていましたが、世話をしてもらった記憶はあまりない。父は口下手だったし、私とは深く話さないままでした」

寿子にはもう一つ、太郎にすまない思いをさせた記憶がある。勇三がネバダ州リノに向かう飛行機に搭乗するとわかり、空港まで車で追いかけた。リノはカジノの街として知られていた。このまま行かせたら、多額の借金を作ってくる。寿子は何とか阻止したかった。結局、間に合わず、夫を乗せた飛行機は飛び立った。

空港から自宅に向けハイウェイを戻るとき、寿子はハンドルを握りながら、ボロボロと涙がこぼれた。そのとき、同乗していたのが太郎だった。

「あの子は何も言わずに、じっと見ていたんです。優しい子だから、母が泣くのを見るのはつらかったでしょう。あのことは覚えているはずです」

空港に行ったのは太郎の記憶にある。

「母は泣いていたのかな。それはちょっと記憶にないです。ただ、すでに離婚の方向に向かっているのは感じていました。夜になると、寿子が一人でバドワイザーを飲みながら悩みを語るのを、聞いていました。長男として相談にのる、母を支えるという感覚は強かったと思います」

