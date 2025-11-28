もしかして避けられてる？ 冷たい態度のママ友。本音を聞きだしてみたら、【予想外すぎる理由】が！

ママ友との関係って、ちょっとした態度の違いにも敏感になってしまいますよね。笑顔が減ったり、目が合わなかったりするだけで、「私、何かした？」と不安になる事も……。今回は筆者の友人A子が、実際に体験したエピソードをご紹介します。

私にだけよそよそしい？

子どもの幼稚園に、私にだけいつもよそよそしい態度をとるNさんというママがいました。

最初は気のせいかなと思っていたのですが、他のママたちにはニコニコ笑顔で話しているのに、私とは目が合ってもすぐに逸らされ、挨拶しても小さな声しか返ってきません。

公園で偶然一緒になったりしても、いつも少し距離を取られている気がしました。

話しかけるきっかけを掴めない日々

正直、この状況がとても辛かったし、「私、何かしたかな？」と悩みました。

子どもの事でこれからも長く付き合うかもしれないのに、こんなに露骨に避けられると、毎日の幼稚園の送り迎えも憂鬱になってしまいます。

何度か勇気を出してNさんに話しかけようとしたのですが、いつもNさんは忙しそうにしていて、なかなかきっかけが掴めませんでした。