絶縁状態にあった兄の突然の訃報から始まる4日間を描いた原作『兄の終い』を映画化した『兄を持ち運べるサイズに』。翻訳家・エッセイスト村井理子の実話に基づいた家族の物語だ。メガホンを取ったのは、『湯を沸かすほどの熱い愛』（16年）『浅田家！』（20年）など、これまでにいろいろな“家族”の姿を映し出してきた中野量太監督。幼い頃からマイペースで自分勝手な兄に振り回されてきた主人公・理子を演じた柴咲コウに、作品への想いを聞いた。

原作者と自分の家族への思いが、私の中でマーブルになった

──本作のオファーを受けた時のお気持ちを教えてください。

柴咲コウ（以下、柴咲） はじめはポップな作品なのかと思っていました。でも、楽しみに脚本を読ませていただいたところ、思いっきり家族の物語で。中野監督が描く「等身大の家族」に対する想いに強く共感し、自分が持っている家族像と現実の家族について、あらためて考えさせられました。

私に兄はいませんが、母を早くに亡くしていることから、“身内を亡くした村井理子”という役を纏って動いている自分も、自然と想像ができました。

言語化して説明するのが難しいのですが、今回は「村井理子になるぞ」と意気込んで役作りをしたというよりも、ヌルッと理子になったと感じています。自分の家族への想いと、理子ちゃんの家族への想いが、私の中でマーブルになった、というか。もともと自分のなかにあった「家族に言いたいけど言えない気持ち」「言い過ぎて反省した記憶」を引っ張り出しながら、段々と理子になっていった気がします。

監督はニコニコしながら近づいてきて「もう一回」と言った

──中野量太監督とご一緒されるのは本作が初めてですよね。

柴咲 はい。プロフィールのお写真が「ニカッ」と弾けるような笑顔なので、太陽のような方なのだろうと想像していました。実際お会いしてみると、想像通り太陽のように明るくて正直で、表も裏もなく、全部顔に出てしまう方でした。

ほんのちょっとした表情の違いを狙って何度もカメラテストを重ねるのですが、ものすごく細かいところまでこだわりを持って撮影されるんです。こちらとしては“奇跡の一瞬”を逃してほしくないので、テストを少なくしてほしいと思いましたが、少し首をかしげながらニコニコ近づいてきて「もう一回」と言われるのが嫌でしたね（笑）。

──具体的にどんなシーンが大変でしたか？

柴咲 理子が昔を思い出して自分のスカートをぎゅっと掴むシーンです。少し子どもっぽい仕草で、「メディアにも登場する売れっ子翻訳家」という立場の中年の女性をどのように演じるよう求められているのか、監督の意向を探りながらいろいろやってみたのですが、微妙な手の角度にも監督ならではのこだわりがありました。手の位置や顔の表情など、本当に微妙に違うパターンを何通りも繰り返して、大変でした。

何が「柴咲コウらしい」のか、よくわからない

──理子自身に共感するところはありましたか？

柴咲 理子は私にすごく似ていると思います。彼女のなかには自分なりの正解があって、「やりたいからやる」という頑なな一面も持っています。でも周りから「一生懸命やっているね」と思われるのも嫌で、誰にも聞かれていないのに、「私はただ、やりたいからやっているだけ」と言い訳をしてしまう。そんなところも自分に似ているな、と思いながら演じていました。

──柴咲さんは何でもスマートにこなされるイメージがあります。

柴咲 ありがとうございます。でも、みなさんが何を「柴咲コウらしい」と思ってくださっているかは、実は自分ではよくわかっていないんです。

中野監督からも今回、撮影に入る前に「柴咲コウのイメージを崩し、新しい柴咲さんを見せたい」と言われましたが、監督がそもそも「柴咲コウ」にどんなイメージを持ってくださっていたのかがわからないので、何をもって「新しい柴咲コウ」として撮りたいのかがわからない。それを探っていくのは苦労しました。

「どうしようもない」がひとつの答え

──柴咲さんが演じた理子と兄の関係性をどう捉えましたか。

柴咲 正解はないと思うんですけど、でも「どうしようもない」というのが、ひとつの答えになると思います。話し合って理解し合える相手ならとっくの昔に和解していたでしょうし、それができなかったというのは、どうしようもなかったからとしか答えられません。どうにもできなくて問題を先送りにしているうちに、意思疎通も問題の解決もできないまま兄の死を迎えてしまった。ここに「たら・れば」を言っても仕方がないと思います。

ただ、理子本人は苦しかったと思います。もうこの世にいない兄をこれ以上恨んでも憎んでもどうしようもできない。どうあがいても解決できないのであれば、あとはもう自分で補完していくしかないと思います。何事も時間が解決する、というのは、時間が経てば経つほど残された人自身が補完して事実が美化されていくからではないでしょうか。それが生きていくということだし、それでいいと思っています。

──柴咲さんはご自分とご家族との間で問題が生じた場合、どのように解決してこられたのですか？

柴咲 私はトライアンドエラーです。自分が言いたいことを言ったせいで、家族がより頑なになって、あまり私に相談ごとをしてくれなくなったという失敗があって、その時に、自分の主張を通せばすっきりするというものでもないんだな、と学びました。

待ち時間に満島ひかりと事務所の経理の話を

──共演された満島（ひかり）さんとも家族について深い話をされましたか？

柴咲 ひかりちゃんとは撮影の内容や役の話よりも、プライベートな話を多くしていました。ひかりちゃんは私より年下なのにすごくしっかりされていて、頼りになるんです。待ち時間やご飯の時に、事務所の経理の話や経営相談など裏話で盛り上がっていました（笑）。

──あらためて本作の見どころを教えてください。

柴咲 家族を描いた本作は、誰もがどこかしら興味を惹かれるところがある映画だと思います。ひかりちゃんが「観ている人の数だけ家族の物語があるので、それを感じながら観るのがいい映画だと思う」と、いいことを言っていました。私もまったく同意見です。隣の席の人はどうなんだろうと想いを馳せながらみんなで同じスクリーンを観るという体験ができる、貴重な作品だと思うので、ぜひスクリーンで味わってほしいです。

『兄を持ち運べるサイズに』



INTRODUCTION

翻訳家でエッセイストの村井理子の実体験を描いたエッセイ『兄の終い』の実写映画化。絶縁状態にあった兄の訃報を突然受けた妹が、兄の元妻や子供たちと兄の後始末に奮闘する4日間の物語。脚本、監督を務めた中野量太監督は、5年ぶりとなる最新作を「『面白い映画を作ったので観て！』と言いたくて、脚本から仕上げまで真摯にこだわりぬいて作り上げた」と熱意を語る。兄役を映画監督としても活躍するオダギリジョー、兄の元妻・加奈子を満島ひかりが演じている。



STORY

ある日、村井理子のもとに、警察から何年も会っていない兄が死んだという知らせが入った。発見したのは、兄と暮らしていた息子の良一だという。東北へ向かった理子は、警察署で7年ぶりに兄の元妻・加奈子と、その娘・満里奈と再会する。兄たちが住んでいたゴミ屋敷と化したアパートには、子ども時代の兄と理子が写ったものや、兄と加奈子たち家族の写真があった。これをきっかけに、理子たちはそれぞれに家族を見つめ直すことになる。



STAFF&CAST

監督・脚本：中野量太／出演：柴咲コウ、オダギリジョー、満島ひかり、青山姫乃、味元耀大／2025年／日本／127分／配給：カルチュア・パブリッシャーズ／©2025「兄を持ち運べるサイズに」製作委員会／11月28日全国ロードショー

