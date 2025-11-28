高速道路のサービスエリアやパーキングエリアで提供される「肉グルメ」の頂点を目指す大会が今、開かれています。激戦の九州でナンバー1に選ばれたのは。

こちらは、きめ細かな肉質の豚とたっぷりのニンニクでスタミナ抜群の「金星佐賀豚丼」です。



西日本の高速道路のサービスエリアやパーキングエリアで提供されているグルメの頂点を選ぶ「西イチグルメ決定戦」の九州地区予選が、19日に開かれました。





■小川ひとみアナウンサー「食欲をそそる、おいしそうな肉の匂いでいっぱいです。調理人の表情は真剣そのものです。」「西イチグルメ決定戦」には「究極のお値打ち部門」と「至福の贅沢（ぜいたく）部門」の2つの部門があります。この日は「究極のお値打ち部門」の予選が行われ、1650円以下のコスパ最強肉グルメを目指し、九州の8つのサービスエリアとパーキングエリアが自慢の一品を持ち寄りました。

北九州市のめかりパーキングエリアは「ストーリー」で勝負に挑みました。



■めかりPA上り線・菊澤優一 副店長

「先にストーリーを決めて、そこに合わせて料理を作っていく方法をとりました。」



関門海峡という立地から、山口の長州とり天と九州産のもち豚ヒレカツを使い、源平合戦を一つのどんぶりで表現しました。



■小川アナウンサー

「衣がサクサクで豚肉がジューシーで、とてもやわらかいです。めんたいマヨで“味変”できるので、飽きずに食べられます。」



味や見た目、コストパフォーマンスなどを5人の審査員が厳正に見極めます。その結果は。

■結果発表

「グランプリの座に輝いたのは、長崎自動車道・川登サービスエリア上り線です。」



激戦の九州予選を制したのは、佐賀県武雄市の川登（かわのぼり）サービスエリア上りで販売されている「お肉をSAGAす旅御膳 若楠ポークの玉子とじ丼 ありたどりの唐揚げ」です。価格は1650円です。



■川登SA・武富渉 支配人

「佐賀はおいしい料理、肉がありますと伝えたいと思っています。」

2位に選ばれたのは大分自動車道・山田サービスエリア下りの「あさくら豚米肉（どんまいにく）の二色巻き定食」です。グランプリと2位のメニューは、来年2月に大阪で開催される「西イチグルメ決定戦」に出場します。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月21日午後5時すぎ放送