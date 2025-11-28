【決定】高速道路SA・PA「コスパ最強の肉グルメ」究極のお値打ち部門 九州ナンバー1は？
高速道路のサービスエリアやパーキングエリアで提供される「肉グルメ」の頂点を目指す大会が今、開かれています。激戦の九州でナンバー1に選ばれたのは。
こちらは、きめ細かな肉質の豚とたっぷりのニンニクでスタミナ抜群の「金星佐賀豚丼」です。
西日本の高速道路のサービスエリアやパーキングエリアで提供されているグルメの頂点を選ぶ「西イチグルメ決定戦」の九州地区予選が、19日に開かれました。
「食欲をそそる、おいしそうな肉の匂いでいっぱいです。調理人の表情は真剣そのものです。」
「西イチグルメ決定戦」には「究極のお値打ち部門」と「至福の贅沢（ぜいたく）部門」の2つの部門があります。
この日は「究極のお値打ち部門」の予選が行われ、1650円以下のコスパ最強肉グルメを目指し、九州の8つのサービスエリアとパーキングエリアが自慢の一品を持ち寄りました。
北九州市のめかりパーキングエリアは「ストーリー」で勝負に挑みました。
■めかりPA上り線・菊澤優一 副店長
「先にストーリーを決めて、そこに合わせて料理を作っていく方法をとりました。」
関門海峡という立地から、山口の長州とり天と九州産のもち豚ヒレカツを使い、源平合戦を一つのどんぶりで表現しました。
■小川アナウンサー
「衣がサクサクで豚肉がジューシーで、とてもやわらかいです。めんたいマヨで“味変”できるので、飽きずに食べられます。」
味や見た目、コストパフォーマンスなどを5人の審査員が厳正に見極めます。その結果は。
■結果発表
「グランプリの座に輝いたのは、長崎自動車道・川登サービスエリア上り線です。」
激戦の九州予選を制したのは、佐賀県武雄市の川登（かわのぼり）サービスエリア上りで販売されている「お肉をSAGAす旅御膳 若楠ポークの玉子とじ丼 ありたどりの唐揚げ」です。価格は1650円です。
■川登SA・武富渉 支配人
「佐賀はおいしい料理、肉がありますと伝えたいと思っています。」
2位に選ばれたのは大分自動車道・山田サービスエリア下りの「あさくら豚米肉（どんまいにく）の二色巻き定食」です。グランプリと2位のメニューは、来年2月に大阪で開催される「西イチグルメ決定戦」に出場します。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月21日午後5時すぎ放送