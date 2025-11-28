フジ、『アバター』第2弾を地上波初放送へ シリーズ最新作公開記念
フジテレビは12月29日、ジェームズ・キャメロン監督による歴代興行収入全世界No.1映画シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）の公開を記念し、シリーズ第2弾『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』を午後7時から地上波初放送すると発表した。
【動画】『アバター』60秒予告＆エンドソングのミュージッククリップ
全世界歴代興行収入ランキング(Box Office Mojo調べ)で第1位を記録した『アバター』(2009年)の第２弾として22年に公開された本作は、同ランキングで第3位にランクインしたジェームズ・キャメロン渾身のSFスペクタクル超大作。第95回アカデミー賞の作品賞ほか計４部門でノミネートされ、視覚効果賞を受賞するなど話題を呼んだ。
■あらすじ
未来を拓くための戦いが、始まる――。
あれから10年――。人間の体を捨ててナヴィになった元海兵隊のジェイクは、神秘の星パンドラの森で妻のネイティリと家族を築く。優秀な長男ネテヤム、長男に劣等感を抱く次男ロアク、不思議な力を持つ養女キリ、無邪気な末っ子トゥク、そして人間の少年スパイダー。やっと訪れた平和もつかの間、再び地球人の侵略が始まり、ジェイクと家族は遥か彼方にある海の一族のもとに身を潜める。しかし、楽園のように美しい海にも敵の手が迫り、家族や仲間の絆の力が試される新たな戦いが始まる…。
