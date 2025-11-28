安倍元首相が銃撃され死亡した事件の初公判のため、奈良地裁に入る山上徹也被告を乗せたとみられる車列＝10月28日（写真：共同通信社）

安倍晋三元首相銃撃事件で起訴された山上徹也被告の公判が、奈良地裁で行われている。10月28日に始まり、これまで11回。被告人質問は12月4日まで続く予定だ。山上被告をモデルにした映画『REVOLUTION+1』（2022年）を企画し、足立正生監督と共同で脚本を担当した井上淳一氏は、被告の母親と妹が証言した11月18日の第8回公判を傍聴。当日の夜に独自の視点で綴ったFacebook投稿が大きな話題となった。その投稿を踏まえつつ、公判の模様と脚本家としての思いをあらためて寄稿してもらった。（JBpress編集部）

367人中32人の傍聴席抽選に当たる

もともと傍聴記など書く気がなかったのだ。そもそも傍聴する気さえなかったのだ。クジ運が悪いので、傍聴券の抽選にハズレるためだけに奈良に行っても仕方ないと思っていた。溢れかえるであろう報道を見れば事足りる。そう自分に思い込ませていた。

それが変わったのは、『REVOLUTION+1』の監督の足立正生さんが傍聴に毎回東京から駆け付け、全回抽選にハズレていると聞いたからだ（この時点で7回）。しかも、夜行バスで。足立さん、86歳。僕はこの映画の脚本を書いている。山上徹也被告を描いた映画だ。事件から1カ月半後に撮影し、国葬の日に合わせて上映した。そういう映画を書いた責任は間違いなくある。だから、僕もまた夜行バスに乗った。11月18日の第8回公判の傍聴券抽選にチャレンジするために。

それが、いざ傍聴したら、そんなことは言っていられなくなった。それくらい凄まじかった。その一語に尽きた。この日の傍聴希望者は367人。初回は722人、前回は341人。この景色を伝えないのは、ハズレた人たちに、今回もハズレた足立さんに、申し訳ないと思った。それで、その夜にFacebookに2000字強の傍聴記もどきを書いた。それがバズって、編集者の目に止まり、この原稿を書くに至った次第。

裁判所に入る前にもう少し。抽選券配布は午前8時30分〜9時30分。奈良地方裁判所は近鉄奈良駅から徒歩3分だが、配布場所はここではなくて、そこからさらに20分弱歩いた奈良公園春日野園地というところ。鹿のいる中に仮設のテントがあって、赤い三角コーンが並んでいる。

抽選券は紙ではなく、リストバンド。いつの間に変わったのだろう。これがなかなかの優れもので、接着部分にアーガイル状（菱形の格子状）の切り込みが入っていて、外すと必ず破れるようになっている。これじゃ絶対に人に譲れない。

筆者の手に巻かれた抽選番号のリストバンド

リストバンドを左手に巻いてもらい、近鉄奈良駅まで戻って、足立さんとサンマルクカフェで待つこと3時間。11時30分過ぎにWEB上で結果が発表される。この日の一般傍聴席は32席（全67席、記者席が32で関係者席が3）。クジ運悪いのに当たってしまう。足立さんは今日もハズレ。申し訳なくて顔が見られない。

人付き合い苦手な青年のままの「山上さん」

12時25分、奈良地裁に入る。今度は傍聴用のリストバンドを巻かれ（15番だった）、入口で空港並みの入念な荷物検査とボディチェックを受ける。さらに荷物はリストバンドと同じ番号のロッカーに入れなければならない。持ち込んでいいのはノートだけ（ルーズリーフの人は外側を外し、紙だけにしろと言われていた）。

ペンは裁判所から貸し出されたものしかNG。ポケットに入れていていいのはハンカチのみ。サンマルクのレシートが入っていたら、捨てさせられた。盗聴や盗撮が出来る余地なんて微塵もない。ちなみに、僕は不覚にもノートを持ち込むという発想がなく、以下、記憶のみによる。

山上徹也被告（写真：共同通信社）

13時05分、山上さん＊1がのっそりと入ってくる。猫背。上下黒。事件の時は線の細い感じがしたが、ふっくらしたせいか、落ち着いて見える。昔、鈴木邦男さんが見沢知廉さんのことを「人を殺したことのあるヤツはどっか違うんだよ」と言っていたが、そんなオーラはゼロ。人付き合いが苦手な、青年の雰囲気を残したまま大人になった感じ。喩えて言うなら、アイドルのライブ会場にいるオジサンみたいな。



＊1：筆者による呼称。「途中、山上さんの敬称がなくなりますが、シナリオを書くつもりで描写したので、どうしても邪魔に感じてしまいました。他意は全くありません」と説明している。（JBpress編集部）

着席するなり、裁判資料（だと思う）に目を落とす。老眼が始まっているのか、眼鏡を外す。が、以降は入退廷と、妹証言の時以外は外したまま。ピントの合った世界で、母親の顔を見たくなかったのか。

その母親が入ってくるが、山上さんは一切顔を上げない。証言台は衝立に囲まれている。入退廷時はドアのところから証言台まで衝立が置かれ、母親の姿は全く見えないが、声から頭の良さが感じられる。大阪市立大学卒。まあ本当にそうなんだろう。ならば、統一教会になんかハマらなきゃいいのにって話なんだけど。

しかし、夫の自殺、長男の難病。そこへ近づいてくる、統一教会を名乗らない誘いの手。オウム真理教の高学歴の信者のことを想う。自分がハマらないとは言い切れない。

弁護側から、勧誘から献金、祖父の反対や子供たちの反応などが微に入り細に入り質問される。初公判を傍聴したへずまりゅうが鼾をかいて寝ていたというが、不謹慎ながら僕も眠気に誘われる。

『REVOLUTION+1』を書いているので、当時読めるだけの資料は読んでいるつもりだったが、やはり知らないことばかり。事件の年の正月、山上さんのアパートのドアノブに正月用の食べ物（お餅やお節だろう）を入れたビニール袋をかけ、そのことをメールしたが返事がなかったので（それまでもなかったが）、それ以降連絡するのはやめたとか、そんな話は本人の口からしか絶対に聞けない。寝るな。

奈良地裁に入る、山上徹也被告の母親を乗せたとみられる車両＝11月13日（写真：共同通信社）

「私が加害者」全責任を引き受ける母親

前半の山場は、弁護側の質問の最後、自身の責任を問われた時だ。

「私が加害者だと思う」

そうハッキリ母親が答える。

「本当の宗教の姿をはき違え、献金に一生懸命になって大変な間違いをした」

「教義は正しいと思うが、理想の家族を説きながら、私は献金と活動によって、子供たちを放ったらかしにしてしまった」

正直な言葉だと思った。が、と同時に微かな違和感を覚えた。この後、休憩になっていたので、傍聴に来ていた鈴木エイトさんに「まだ統一教会をかばってますよね？」と訊くと、「あれをそのまま報道しちゃうと、反省してるように見えるけど、教義は間違っていないと言ってますからね」と。やはり。

母親には間違いなく息子をかばいたいという気持ちが強くある。それと同じくらい、教団をかばいたいという気持ちもまた間違いなく存在している。教義は正しいが、自分が間違った解釈をしてしまったから、息子はこんな事件を起こしてしまった。責任はすべて私。息子にも教団にも責任はない。

これを読み間違えると、この事件の根深さを決定的に見誤ってしまうことになる。脱会を問われると、「今ここでは答えられない」と言葉を濁していたし。

次に検察側の質問。統一教会と事件にそこまで関係がないことを証明しようという意図がもうありあり。あとは被害者と統一教会の関係を薄くしようと、「あなたは安倍元首相に勧誘されたのですか？」「安倍元首相に献金をしろと直接言われたことがありますか？」という質問まで。

バカじゃないの。そんなこと、あるわけないじゃん。因果関係って、そういう即物的なことなの？ 本当にくだらない。

検察の質問の最後──

「徹也は根は悪い人間ではないです。私がもっとしっかりしていたら人生は台無しにならなかった。徹也には申し訳ないと思っています」と母親。その声が震えている。これを言うために、これを息子に聞かせるために、ここに来たのだろう。

衝立で隠されているので傍聴席からは見えないが、その顔が間違いなく山上を向いているのが分かる。その時、ずっと顔を伏せていた山上が一瞬顔を上げた。

休憩になる。それまで休憩中もポーカーフェイスで俯いていた山上が何度も額に手をやる。何かが確実に揺れている。

妹は「ふたりで養護施設に行けばよかった」

裁判官からの質問が終わった後、母親がまたしても「徹也に申し訳なくて」と言いかける。「証人は黙ってください。ここは証人が話をする場ではありません」と裁判長が止める。それでも退廷間際、「テッちゃん、ごめんな……許してね……」と母。その声はみなまで届かず、またも裁判官に遮られたが、山上には確実に届いていた。

退廷する母の背中をまたも一瞬だけ山上が見る。一体、何年ぶりに見る母の背中だったろう。それが被告と証人となって、ようやく実現する。何が彼を、彼女をこうさせたのか。

これがこの日のピークだと思っていた。傍聴記はこれで終わった方がいいに決まっている。しかし、この後に出廷した妹がまた凄まじかった。

もちろん衝立で姿は見えない。しかし、その声から凛とした生き方が見える。この家庭環境でどうやって、こう生きられたのか。山上がずっと外していた眼鏡をスッとかけた。

弁護側から今日証言する意味を問われた妹はこう言った。

「私は今まで生い立ちをほとんど話したことはありません。話すと涙が出てきて、口に出すのがつらくて、つらい思いを忘れようと生きてきました。でも、今日はお話しするつもりで来ました」

その声がもう濡れている。あまり泣いたと書くのは恥ずかしいし、最近涙腺が緩いのも事実なので、あまり書きたくはないが、僕も泣いた。いや、母親の言葉から泣いていた。母親も妹も山上さんも悲しすぎる。

と、キレイにまとめられないくらい、そこで語られた妹の言葉は宗教二世の悲惨さに満ちていた。

文鮮明と韓鶴子の写真が飾られた暗い部屋で朝晩に祈りを捧げる母の不気味さ。パフェを食べに行こうと騙されて統一教会の施設に連れて行かれた時の絶望。孫たちには優しかった祖父がついにキレ、母親と一緒に自分まで出ていけと言われ、隣の駐車場で夜まで過ごしたこと。その時に山上さんが帰ってきて、もしかしたら兄なら家に入れてもらえるかと何も言わないでいたら、やはり追い出され、一人夜の闇に消えていったこと。

「あの時、ふたりで養護施設に行けばよかった」

その後悔を事件のあと、何度思い返して、何度自分を責めたことだろう。

見て見ぬフリをした者にも罪はある。例えば、ガザの虐殺の時に、強く思うそのことを今日もまた思った。ましてや、統一教会に加担した者に罪がないワケがない。

脚本家としての反省と新たな作品への決意

翌日は抽選にハズレ、傍聴することは叶わなかったので、僕の傍聴記はここで終わる。

最後に僕自身の反省を。

先述したように『REVOLUTION+1』は当時手に入るだけの資料を読んで、書いたことは書いた。国葬の日に上映するというスピードとカウンターを最重視したため（映画は、音楽や演劇と違って、企画し、脚本を書き、お金を集め、撮影をして、公開する──これがまた映画館がなかなか空いていないのだ──ので、スピード感がない）、どこかで「季節商品」と割り切らざるを得なかったところがある。

しかし、それでも妹さんの証言を聞きながら、妹さんの台詞を創作したことを僕は恥じた。この映画を観ていなくとも、存在くらいは知っていたはずだ。自分らしき人物も出てくると聞いたかもしれない。その時、どれだけ傷ついたか。本当に申し訳なく思う。それに、この妹さんは足立さんや僕が書いたような台詞は絶対に言わないだろう。

妹さんだけでなく、お母さんも山上さんにもこの場を借りて、謝罪させてください。申し訳ありませんでした。

その上で、もう一本、今度こそちゃんと取材した上で作らなければとも思う。それは『REVOLUTION+2』ではない。『REVOLUTION+3』だ。『+2』のお母さん視点から始まり、『+3』で妹さん視点になり、『+1』で山上さん視点に戻る。そんな三部構成の映画だ。そうしない限り、僕は僕の罪を贖えない。

最後の最後に母親が言って、報道されていない言葉を。事件について問われた母親はこう言った。

「この事件で救われた人（宗教二世という意味にしか取れなかった）もいたと思う」

報道されていないので確認しようがないが、間違いなく母親はこのようなことを言った。

願わくは、母親自身も脱会し、救われんことを。それが山上さんが一番望んでいることなのではないか、と書くのはセンチメンタル過ぎるだろうか。それでも、願わずにはいられない。お母さんだけでなく、すべての信者も。

筆者：井上 淳一