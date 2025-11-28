ゆきぽよ、実妹と“着物”でギャルピース姿に反響「そっくり」「大和撫子ギャル姉妹」
タレントのゆきぽよこと木村有希が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ゆみちぃこと、実妹でモデルの木村友美との“着物”2ショットを公開した。
【写真】さすが姉妹！…ギャルピースで笑顔のゆきぽよ&ゆみちぃ
ゆきぽよは「姉妹で着物の日」と書き出すと、26日に千葉県で開かれた「Universal Kimono Award 」に妹と2人で参加したことを報告。「着物とギャルは日本の伝統!! これからの若い子達にどっちも伝え続けていけたらいいな」とつづり、華やかな着物をまとった2人がギャルピースする写真を公開した。
この投稿には「そっくり」「大和撫子ギャル姉妹」「着物とてもお似合いです」との反響が寄せられている。
【写真】さすが姉妹！…ギャルピースで笑顔のゆきぽよ&ゆみちぃ
ゆきぽよは「姉妹で着物の日」と書き出すと、26日に千葉県で開かれた「Universal Kimono Award 」に妹と2人で参加したことを報告。「着物とギャルは日本の伝統!! これからの若い子達にどっちも伝え続けていけたらいいな」とつづり、華やかな着物をまとった2人がギャルピースする写真を公開した。
この投稿には「そっくり」「大和撫子ギャル姉妹」「着物とてもお似合いです」との反響が寄せられている。