新車“88万円”で「3人」乗れる！ 新型「トライク」発表に反響殺到！「高齢者の移動にサイコーじゃん！」「楽しそうだしマジで欲しい」の声が続々！「クルマの免許」で乗れて“車検は不要”な新型「ビベルトライク“COCO”」がスゴイ！

新車“88万円”で「3人」乗れる！ 新型「トライク」発表に反響殺到！

2025年11月13日、神奈川県伊勢原市に拠点を置く小型モビリティ開発・販売企業のバブルは、電動3輪モビリティ「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」の最新モデル「COCOシリーズ」の改良モデルを発表しました。

このモデルは多くの注目を集め、SNSなどでは早速さまざまな声が寄せられています。

新車“88万円”で「3人」乗れる！ 新型「トライク」発表に反響殺到！

【画像】超カッコいい！ これが88万円の「新型トライク」です！（50枚）

ビベルトライクは、手軽な移動手段としての価値を高めることに焦点を当て、安全性、快適性、そしてデザイン性を大きく進化させた“新世代トライク”として市場に投入されました。

ボディサイズは全長2360mm×全幅1080mm×全高1680mm。

この全幅が約1mという超コンパクトな車体は、狭い街中の路地でも小回りが利き、駐車場所を選ばない高い実用性を誇り、大きなセールスポイントとなっています。

また、普通自動車免許で公道走行が可能でありながら、車検や車庫証明が不要、そしてヘルメット着用義務もない（安全のため装着を推奨）という、極めて低い維持管理コストと導入の容易さも魅力です。

そして今回改良モデルの発表されたビベルトライクのCOCOシリーズは、「移動をもっとかわいく、もっと自分らしく」をコンセプトに開発され、特にユーザーの安心感と快適性に注力した最新モデル。

安全性に関しては、制動性能が大幅に向上する「フットディスクブレーキ」が採用され、坂道でも安定した走行が可能になりました。

さらに、夜間や悪天候時でも高い視認性を確保する「高画質モニター付きバックカメラ」が標準装備されたことで、日常の移動における後方確認の不安が解消されています。

快適性の向上も顕著です。足元スペースが拡大され、よりリラックスできるドライビングポジションを実現したほか、車体側面からの雨風を防ぐ「雨よけサイドカバー」が標準装備されたことで、雨天時でも快適な走行を可能にしました。

デザイン面では、従来の基本色に加え、都会的な「ブラック」、エレガントな「モカツートン」、温もりを感じる「ベージュツートン」など、全7色のカラーバリエーションを用意し、ユーザーがそれぞれの個性を発揮できる多彩な選択肢を提供しています。

そして今回の改良ではパワートレインにも変化が見られ、モーター出力2000Wのリチウムイオンバッテリー仕様「CLi2000」に一本化さました。

車両価格（消費税込）は、88万円に設定されています。

※ ※ ※

このような手軽さと機能性を両立させたビベルトライクCOCOシリーズについて、SNSなどでは

「こういうスタイリッシュな3輪車も良いな〜と思う」「最近もう移動手段はこれで十分な気がしてきた」「むしろ楽しそうだしマジで欲しい！」といった、クルマに過度な走行性能や高級感を求めないユーザー層からの強い支持が見て取れます。

一方で、「まだ実際に走ってるところを見たことがない」「都会だと走っているの？」「変に目立ちそうで近所の目が…」というコメントが示すように、トライクというモビリティがまだ普及途上にあり、周囲から好奇の目で見られることへの心理的な抵抗が存在している様子も。

そのほか、「国産のトゥクトゥクって感じ」「バイクよりは安全そうだ」「耐久性が気になるけど、どうなのかな」「高齢者の移動手段として最適だと思う」といった声もあり、メーカー側がメインターゲットとしているであろう“4輪車”にこだわらない層を中心に熱い視線が注がれています。

ビベルトライクCOCOシリーズが提示する、経済性、利便性、そして「かわいさ」を追求したパッケージングは、確実に「第3のモビリティ」として、都市交通の未来を変える一歩を踏み出しているのです。