ニホンウナギを含む全てのウナギの国際取引を規制する案について、27日に国際会議で採決が行われ、反対多数で否決されました。

『news zero』は、この会議に参加していた専門家を取材。否決の背景にあった日本政府の“働きかけ”が、見えてきました。

■ウナギの約7割を輸入に頼る日本

古くから、日本の食文化として愛されてきたウナギ。

27日夜、『news zero』が訪ねたのは、ウナギ専門店。心配していたのは…。

鰻の成瀬 運営会社 取締役

「（ウナギは）継続的に値上がりしている食材なので、これがさらに追い打ちになるニュースだと捉えている」

27日、ウズベキスタンで開催されたワシントン条約の締約国会議。そこで議論されていたのがウナギについて。

資源減少を理由に、ニホンウナギを含む全てのウナギの国際取引に規制をかけることを、EU（＝ヨーロッパ連合）が提案していました。

規制が導入された場合、消費するウナギのうち約7割を輸入に頼る日本では、ウナギの価格が高騰する恐れが…。

■スペインのウナギ漁に同行…とれる稚魚はごくわずか

なぜウナギの規制が提案されたのか。その理由はヨーロッパにありました。

すでに規制の対象となっているのが、主にヨーロッパに生息するヨーロッパウナギ。私たちは、スペインのウナギ漁に同行しました。

網を水の中に入れ、しばらくするとヨーロッパウナギの稚魚が数匹、網にかかっていました。

ウナギ漁師

「毎晩こうして4時間から6時間、網を入れるんだ」

それでも、とれる稚魚はごくわずか。

ウナギ漁師

「このペースじゃ、一晩中粘ったとして5時間で200匹もとれないよ。200匹とったところで100グラムにもならないんだ」

■なぜ？ ヨーロッパウナギ、密漁や密輸が横行

その希少価値の高さから、スペインでは「白い金」とも呼ばれるヨーロッパウナギ。価値の高さが理由で、密漁や密輸が横行し深刻な問題となっています。

今年、空港で密輸を取り締まった実際の動画に映っていたのは、スーツケースの中にびっしりと敷き詰められた袋。

捜査員が袋を開けると、数え切れないほどのウナギの稚魚が入っていました。

1キロあたり1100ユーロ、日本円で約20万円で取引されることもあるというヨーロッパウナギ。

ほかにも、規制の対象ではないニホンウナギだと称して、ヨーロッパウナギを違法に取引するケースも横行しているといいます。

■ウナギ規制、反対多数で提案は「否決」

こうした問題が深刻化する中、今回EUは「輸出入を監視する取締官も、ウナギの種別を識別できない可能性がある」として、全てのウナギを規制するよう訴えたのです。

この訴えに対して日本は、ニホンウナギは絶滅の恐れはなく、種類の識別も可能だと反論してきました。

そして、日本時間27日午後4時ごろ。

「必要な3分の2以上の賛成を得られず否決されました」

賛成35、反対100、棄権8で、反対が多数となり提案は「否決」。

アメリカや韓国、そして日本の主な輸入元である中国も反対しました。

■「安心」「うれしい」スーパーで聞いた声

否決を受けて、日本国内から聞こえたのは“安堵（あんど）の声”。

買い物客（30代）

「私としてはうれしいです。値段が上がらないのが1番」

スーパー 担当者

「やはり安心はしました。しばらくは仕入れ値に変化はないと思うので」

店で扱うウナギの約9割が輸入だというウナギ店は…。

──今回否決という結果になったが？

鰻の成瀬 運営会社 取締役

「率直な感想としてはほっとしている。（取引が規制されて）事業者の手間暇がかかって価格が上がる、そういう形にならなくてよかった。身近な幸せとして（今後も）おいしいウナギを食べていただきたい」

■否決の背景に“日本の働きかけ”

鈴木農水相は…。

鈴木農水相

「農林水産大臣として大変喜ぶことだと思っております」

さらに、こんな発言も。

鈴木農水相

「これは前の石破政権の時から、首相自ら相当、各国に働きかけをしていただいた。これは日本全体がみんなで頑張った結果だと思います」

否決の背景には、“日本の働きかけ”があったと強調しました。

27日の国際会議に参加していた専門家も、日本の主張が各国に響いていると感じた場面もあったといいます。

国際会議に参加 中央大学 海部健三教授

「非常に興味深かったのが、アフリカの国々や東南アジアの国々。反対する時の根拠が、日本政府が話している主張とほぼ一致している。日本政府が主張を相手（国）に伝えて、それがそのまま国の主張として会議場に述べられている状況なのではと、考えさせられるような主張が多く見られた印象」

■専門家「消費・供給これまでとほぼ変わらないだろう」

今後の動きは…。

ウナギの保全生態に詳しい 中央大学 海部健三教授

「現在、消費に直接的に影響を与えるものはない。消費・供給については、これまでとほぼ変わらないだろう」

「それ（ウナギの資源管理）が履行されていないということになると再度、付属書提案がなされる可能性は高くなると思う」

「（適切な資源管理で）もう付属書提案なんてする必要がないと、みんなが思うような未来を作っていくことが大事」

規制案は、来月5日に行われる本会議で最終決定されます。

（11月27日放送『news zero』より）