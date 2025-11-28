FC東京キム・スンギュがメロメロ状態？美人モデル奥様と見つめ合う密着SHOTにファン悶絶【PHOTO】

FC東京の韓国代表GKキム・スンギュが、妻でモデル兼女優のキム・ジンギョンに“メロメロ”な近況SHOTが公開された。

【写真】キム・ジンギョン、沖縄で見せた大胆水着ショット

キム・ジンギョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「もう年末の雰囲気が出ているTokyo…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夜の新宿で夫婦デートを満喫するキム・スンギュとキム・ジンギョンが写っている。ともに肩を寄せ合って密着し、2人で仲睦まじく見つめ合うラブラブさがファンを悶絶させている。

キム・ジンギョンが満面のスマイルを浮かべている一方、キム・スンギュは妻の美貌に惚れたのかやや照れ笑い。愛らしい夫婦SHOTには「ああ、甘々すぎる」「可愛い（笑）」「キュート！」「可愛いカップルだ」など、絶賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝キム・ジンギョンInstagram）

キム・スンギュが187cm、キム・ジンギョンが170cmという“高身長夫婦”として注目を集めた2人は、昨年6月に結婚。ソウルで挙げた式には新郎側でソン・フンミンやファン・ヒチャン、キム・ミンジェ、新婦側でNetflixオリジナルシリーズ『イカゲーム』出演女優のチョン・ホヨンなど多くの著名人が出席し、キム・ジンギョンが出演するサッカーバラエティ番組『ゴールを蹴る彼女たち』（原題）でも当日の様子が公開された。

キム・スンギュの7歳年下であるキム・ジンギョンは、モデルや女優として多方面に活動を展開する傍ら、登録者数約3万8000人の個人YouTubeチャンネル「チャーム・ジンギョン」も運営しており、日常Vlogなどを投稿している。