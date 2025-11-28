日テレが早くも「来年の24時間テレビ」に向け動き出した…！チャリティーパートナーとして調整が進む旧ジャニーズの「超人気グループ」

早くも来年の「24時間テレビ」に向け調整中

日本テレビが、「STARTO ENTERTAINMENT」との蜜月関係をさらに深めようとしている。早くも、来年の『24時間テレビ』で「SixTONES」をチャリティーパートナーに抜擢する方向で調整を始めたというのだ。

「今年の『King＆Prince』に続き、旧ジャニーズタレントの連続起用になる。今年4月から放送している『SixTONES』の冠番組が、スポンサーが重視するコア視聴率（13〜49歳）で5％前後という高水準を維持していることが決め手となった」（日テレ関係者）

「timelesz」にも熱視線

さらに日テレは、同じSTARTO社の人気グループ「timelesz」にも熱視線を送っている。

「10月7日から放送開始した冠番組『timeleszファミリア』も好調。来年の『24時間』では、『SixTONES』がメインのチャリティーパートナーとなり、『timelesz』も別の企画で登場するというイメージでしょう。また、年始にも、両グループの冠番組が特番として放送される見込みです」（同前）

再建中のSTARTO社を最も強力にバックアップしてきたのは日テレである。新たに構築された蜜月関係は、局に果実をもたらすか。

「週刊現代」2025年12月8日号より

