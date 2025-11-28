「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

今年参戦する唯一の外国馬カランダガンが２７日、東京競馬場の芝コースで最終追い切りを行った。リラックスした雰囲気から、直線では弾むようなフットワークを繰り出し、日本の芝への高い適性を示した。早い段階から準備を進め本気で獲りにきた世界Ｎｏ．１ホースが、日本の高く分厚い牙城を崩しにかかる。

柔らかい走りで日本の芝への適応力を見せた。今年の欧州年度代表馬カランダガンが東京競馬場の芝コースで最終リハ。６Ｆ８１秒８−４０秒４−１２秒２をマークした。道中はリラックスしてゆったりと走り、直線に入ってからは馬なりのままで加速。弾むようなフットワークで軽快な動きを見せた。見届けたグラファール師は「輸送はうまくいって状態はいい。追い切りはターフで脚を伸ばしたが、動きに関してはこれ以上ないほど満足できるものです」と調整に狂いはないようだ。

サンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳという世界トップクラスのＧ１を３連勝中。１３日に発表されたロンジンワールドベストレースホースランキングで１位を獲得した、現在の世界最強馬。トレーナーは昨年もゴリアットで参戦（６着）している。「ゴリアットは難しいところがあるけど、カランダガンは落ち着きがあり、特別に何かをする必要はない。才能もあり、左回りでも勝っている。レースに向けて自信はあります」と力を込めたこの言葉が、ここまでの順調ぶりを物語っている。

４月のドバイシーマＣではダノンデサイルの２着に敗れており、今回はリベンジマッチとなる。「ドバイ以降はいろんなところが改善されて、かなり強くなりました」。あの頃とは馬が違う−そう言わんばかりに胸を張った指揮官。雪辱を果たす準備は整っている。

今年の最終戦として、早い段階からここを目標にしてきた。師は「キングジョージを勝った後はジャパンＣに向けて調整し、英チャンピオンＳでも強いレースをしてくれた」とうなずく。枠に関しても「１０番よりも内側がいい」というトレーナーの希望通り４枠８番をゲット。ここまでは陣営の思惑通りに事が運んでおり、「レースを楽しみにしています」とニヤリと笑った。０５年アルカセットを最後に、２０年間外国馬の勝利はなし。そんな不名誉な歴史に、本気になった世界Ｎｏ．１ホースがピリオドを打つ。