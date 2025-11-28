「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

天皇賞・秋７着からの巻き返しに燃えるセイウンハーデスは２７日、栗東坂路で単走追い。いつも通り直前はサラッとという調整だが、脚を前へ前へと力強く伸ばし、スピード感たっぷりの動きを披露。最後まで余力十分に加速し、４Ｆ５３秒８−３８秒５−１２秒３をマークした。橋口師は「馬なりで５４秒くらいの指示でしたが、ほぼその通りの追い切り。変わりなく順調ですね」と納得の表情。無事に最終リハを終えた。

２走前のエプソムＣが、完璧なパフォーマンスで圧巻のレコードＶ。ひと皮むけた印象だったが、２２年菊花賞以来のＧ１出走となった前走の天皇賞・秋は７着という結果に終わった。それでも、「この馬にとって、一番苦手な展開でした。それでも最後まで伸びていましたからね」とうなずく指揮官。スローからの究極の上がり勝負で屈したが、決して悲観する内容ではなく、むしろ勝ち馬から０秒４差に健闘した底力を感じさせるレースぶりだった。

Ｇ１初制覇へ向け、中間は順調そのもの。ところが、先週の土曜京都３Ｒで全１５戦中１３戦でコンビを組んでいる主戦・幸が落馬により背部を負傷するアクシデント。急きょ津村への乗り代わりが決定した。その津村は先週の福島記念を同じく西山オーナーの所有馬ニシノティアモで制覇。代役に指名され、「前々走のエプソムＣが衝撃的な強さ。あれだけ長く休み、あのパフォーマンスを出せるのはすごい。ニシノティアモで勝ったこともあるでしょうし、いい結果で恩返しをしたい」と並々ならぬ闘志を燃やしている。

国内外の強敵がそろったが、「すごく状態の良かったエプソムＣの時と遜色ない仕上がり」と目を細めるトレーナー。陣営の思いをひとつに、ビッグタイトル奪取へ挑む。