＜義実家への里帰りNG？＞「本当の家族」と思ってほしいの！かみ合わないアドバイス【第5話まんが】
私はサホ。夫ケイスケと結婚して、現在妊娠5ヶ月です。両親がすでに他界しており、ありがたいことに義両親が「なんでも頼ってね」と言ってくれました。しかしケイスケが産後の「里帰り」をさせてもらうお願いをしたところ、義実家に住む独身の義妹ナナコさんから「赤ちゃんがいると困る」と抗議されたそうです。私はやるせない思いを会社の先輩たちに聞いてもらいました。ただ先輩たちからは「里帰りしなきゃダメなの？」と質問され……。
出産を経験している先輩は、アッサリした様子で言いました。「うちの両親はまだ健在だけど、別に里帰りはしなかったよ？ 手伝いに来てもらうこともしなかった。もちろん子どもが生まれたことは連絡したけどね。そんなもんだよ」
先輩たちからは里帰りをせず、夫婦2人だけで乗り切るための方法をいろいろ提案されました。「自動調理鍋を買ってみたら、材料を入れるだけで一品できてすごく楽だったよ？ お金はかかるかもしれないけど、いろんな選択肢があるよ」
先輩たちは親切で言ってくれたのでしょうが、私のモヤモヤは晴れません。便利な家電や産後ケアサービス？ 私が本当に望んでいるのは、そういったものではありません。
私は義実家に「本当の娘」のように扱ってもらいたいだけ。義実家が「本当の家族」として里帰りを受け入れてくれること、それが私の願いなんです。だからこそ、ナナコさんの資格勉強よりも、私のお腹に宿る新しい命を優先してほしい。命に代わるものやサービスなんて、存在しません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
出産を経験している先輩は、アッサリした様子で言いました。「うちの両親はまだ健在だけど、別に里帰りはしなかったよ？ 手伝いに来てもらうこともしなかった。もちろん子どもが生まれたことは連絡したけどね。そんなもんだよ」
先輩たちからは里帰りをせず、夫婦2人だけで乗り切るための方法をいろいろ提案されました。「自動調理鍋を買ってみたら、材料を入れるだけで一品できてすごく楽だったよ？ お金はかかるかもしれないけど、いろんな選択肢があるよ」
先輩たちは親切で言ってくれたのでしょうが、私のモヤモヤは晴れません。便利な家電や産後ケアサービス？ 私が本当に望んでいるのは、そういったものではありません。
私は義実家に「本当の娘」のように扱ってもらいたいだけ。義実家が「本当の家族」として里帰りを受け入れてくれること、それが私の願いなんです。だからこそ、ナナコさんの資格勉強よりも、私のお腹に宿る新しい命を優先してほしい。命に代わるものやサービスなんて、存在しません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子